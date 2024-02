Josep Oliu: “Som el millor banc d’empreses del país, i també volem estar entre els millors en particulars”

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, no ha faltat en la tradicional cita anual a la Cambra de Comerç de Sabadell per compartir amb representants d’entitats econòmiques i empresarials de la ciutat, les perspectives econòmiques d’aquest 2024, en la que enguany era la 18a edició, i que ha comptat amb uns 200 assistents.

Oliu satisfet, per la marxa del Banc –el passat 2023 va tancar el millor exercici de la història amb un benefici de 1.332 milions d’euros– i per ser a Sabadell, ha estat molt contundent davant dels rumors d’aquests darreres dies sobre una possible fusió amb Unicaja, assegurant que “no hi ha converses, no hi ha cap operació, ni a sobre ni a sota la taula. Nosaltres tenim suficient feina, ja que estem a la meitat del camí de la nostra transformació, projectats cap al futur, en el nostre perímetre actual, que augmentarà de forma orgànica si ho permeten les circumstàncies”. En aquesta línia, l’empresari sabadellenc s’ha mostrat ambiciós, avisant que el Banc no s’aturarà aquí, assegurant que “som el millor banc d’empreses del país, i també volem estar entre els millors en banca de particulars”.

Sobre les perspectives econòmiques per aquest 2024, Oliu ha fet èmfasi a les diverses incerteses que afecten l’oferta i que s’hauran d’afrontar, en un “món turmentat”, on els conflictes geopolítics (Orient Pròxim, Ucraïna), el retorn a la Casa Blanca de Donald Trump, la ‘guerra’ per al subministrament de microxips entre la Xina i Taiwan o l’emergència climàtica. “S’estan reconduint les cadenes de valor global, amb la reubicació de moltes plantes de producció, el que es coneix com a nearshoring“.

En clau estatal, el president del Banc ha posat l’accent en els dos principals reptes “estructurals” que haurà d’afrontar Espanya, com són revertir la baixa productivitat, que afecta la competitivitat de les empreses, i el deute públic que arrossega –arran de la pandèmia de la Covid-19– i que urgeix tornar a la disciplina fiscal europea.

Malgrat el context, Oliu s’ha mostrat optimista, en un escenari on preveu una pujada moderada dels preus i una baixada dels tipus d’interès, i on el principal repte de la banca espanyola serà mantenir la rendibilitat. “Els resultats d’aquest 2024, malgrat la baixada dels tipus d’interès, seran superiors als del 2023”. En aquesta línia, el president del Banc ha assegurat que “hi ha més riscos que la inflació repunti per la pujada d’un 4% dels salaris, l’efecte de la sequera i les repercussions en el comerç i transport dels conflictes i tensions a l’Orient Pròxim i la Xina, que no pas que baixi. El Banc Central Europeu diu que a finals d’any hauran baixat; nosaltres creiem que seran tres baixades, però en qualsevol cas, estem en un període de baixada”.

Mèxic i TSB

Sobre els reptes de futur de l’entitat bancària, i un cop silenciats els rumors d’una possible fusió, Oliu ha tret pit recordant que el banc que presideix té “la solvència més alta”, malgrat que li agradaria tenir un RoTE del 13% –ara, situat a l’11,5%–. Sobre els accionistes de l’entitat, Oliu ha recordat que es repartiran sis cèntims en efectiu per títol –3, abonats el desembre passat. El 5% del valor de l’acció– i la posada en marxa d’un nou programa de recompra d’accions per un import de fins a 340 milions d’euros. “Els excessos de capital que tenim, i passat cert període, el Consell decidirà si es reparteixen o no. Aquest excés és per poder créixer amb activitat rendible i, per tant, poder remunerar més als accionistes. Si no ho veiem possible, ens sobrarà capital que el tornaríem als accionistes”, ha explicat. Avui dia, l’acció si situa a 1,18 €, arribant a 1,34 €, després de mínims històrics l’any 2021 –0,33 €–: “El Banc està en una situació òptima des del punt de vista borsari”.

Així mateix, el president del Banc no ha volgut passar per alt els bons resultats de la filial britànica del grup, TSB –benefici de 175 milions de lliures, al tancament del 2023–, una operació feta l’any 2015 que ara veu la llum al final del túnel després “del que, segurament, ha estat el pitjor maldecap de la nostra història, a conseqüència dels problemes informàtics”, i de la que esperen que l’any 2025 la rendibilitat “augmenti al voltant del 50%”.

Finalment, i en un altre terreny en el qual el Banc Sabadell té moltes expectatives és el mercat mexicà, on l’empresari sabadellenc ha reconegut que “és un vector de creixement pel Banc. Tenim un projecte nou, amb un nou equip de persones, per dinamitzar la nostra exposició, en el qual hem d’aspirar a més que a Espanya, i que estem preparats per recollir els fruits de la nostra estratègia.”.