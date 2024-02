Així serà la Som Vallès Trail: un repte solidari de 68 km

La primera edició de la Som Vallès Trail ja escalfa motors amb l’objectiu de consolidar-se com la caminada solidària per equips i per relleus més gran de la comarca en la lluita contra el càncer. La cita se celebrarà el pròxim 5 d’octubre del 2024, amb l’impuls del CEM Cerdanyola i la col·laboració de les entitats i els ajuntaments de la comarca en benefici de la Fundació Oncolliga.

Som Vallès Trail és un repte esportiu solidari que consisteix a caminar, majoritàriament per pistes i camins, 68 km en equips de 6 persones, amb la possibilitat de fer relleus, seguint una ruta circular pel Vallès Occidental, amb sortida i arribada a Cerdanyola del Vallès. Els participants recorreran vuit municipis més –Ripollet, Barberà del Vallès, Sabadell, Castellar, Matadepera, Terrassa, Sant Quirze, Sant Cugat– en un màxim de 16 hores.

La prova promet ser una jornada festiva, solidària i no competitiva, en la qual els participants puguin gaudir superant, en equip, un gran repte social, personal i esportiu. També hi podran participar persones amb alguna discapacitat, amb l’objectiu de recaptar el màxim de fons per a la lluita contra el càncer, que aniran destinats íntegrament a la Fundació Oncolliga.

Cada equip participant haurà d’aconseguir un donatiu mínim de 600 euros que s’haurà d’haver realitzat abans del 2 d’octubre, i per això es podran realitzar les activitats i esdeveniments que cada equip cregui necessaris a fi d’aconseguir l’import de la donació. Els equips es podran inscriure a partir del pròxim 1 de març al web de Som Vallès Trail.