Ven’nus retrata les emocions de la seva generació a ‘Post-mullet’

La cantant Valèria N. Sauri, coneguda artísticament com a Ven’nus, es mira en el mirall generacional i fa autocrítica a Post-Mullet. L’àlbum, de sis cançons, condensa l’etapa vital de la sabadellenca vivint a Barcelona i marxant-ne per establir-se en un poble penedenc de 900 habitants. El títol del treball fa referència al pentinat dels anys 80, el mullet, que en els últims temps s’ha posat de moda entre noves generacions de joves.

L’artista defineix l’enregistrament com a “eclèctic, electrònic i passional”, i assegura que reflecteix “les èpoques de canvi” que la capital catalana li ha fet viure.

Les sis cançons que inclou l’àlbum estan produïdes per set persones diferents: Vernat, Arnau Vallé, André Nascimbeni, Jolly Damper i el duet Balma, a banda d’ella mateixa.

El tercer àlbum

Com en els primers singles i els anteriors àlbums, El Naixement i Bocaterrosa, Ven’nus retrata el paisatge emocional de la seva generació. Les lletres versen sobre l’amor i, especialment, sobre el refer-se del desamor, com Cap trosset de mi.

Les sis cançons del disc es titulen Si m’has seguit, coproduït per Ven’nus i Balma; Tan len; T’hi quedes, amb Arnau Vallvé i André Nascimbeni; Cap trosset de mi, amb Vernat; Ketaambtu / captrossetdemi, remix de l’anterior també coproduïda per Ven’nus i Vernat, i I jazz want my G back, amb Jolly Damper.