Farrés, sobre la ZBE: “Els decrets han d’anar acompanyats d’inversions”

L’aplicació de les zones de baixes emissions (ZBE) ha tornat aquesta setmana a aparèixer en el debat polític. L’Arc Metropolità, que integra nou municipis de la segona corona -entre els quals hi ha Sabadell-, va traslladar a la Directora General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Mireia Boya, la petició per frenar el Decret del Pla de Qualitat Ambiental que planteja el Govern català. Els alcaldes alerten que tal com està redactat el text, que impacta en la gestió de les ZBE, més de la meitat dels vehicles actuals de les ciutats es veurien afectats per les restriccions, expulsant els cotxes de les àrees limitades -a Sabadell, especialment el Centre-.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, remarca que els decrets “han d’arribar acompanyats de les inversions previstes” per donar resposta a la situació que s’acabarà donant: un augment de la demanda del transport públic, entre altres. Amb tot, avisa que els territoris no es troben actualment capacitats per poder-ho absorbir en les dimensions que suposaria el canvi de model.

L’accés a un nou vehicle i el transport públic

“Com a Arc, compartim la vocació del decret de millorar la qualitat de l’aire, però la modificació ens posa en greus dificultats perquè la meitat dels vehicles quedaran fora”, precisa Farrés sobre la proposta de la Generalitat. Segons adverteix, la situació comportarà problemes d’accés per canviar el vehicle, però també perquè no existeix una xarxa de transport públic i accessos com la de Barcelona i el seu entorn.

En la reunió de dilluns es van abordar altres mesures i accions es poden desenvolupar. De moment, els municipis de l’Arc Metropolità ja tenen les ordenances aprovades inicialment, adaptant-se al primer decret proposat. Per ara, però, la posada en marxa de les ZBE continua amb aspectes pendents de resoldre i sense entesa entre les parts. “Tenim absoluta corresponsabilitat amb la millora de l’aire i les ZBE són un element important, però no l’únic”, conclou Farrés.