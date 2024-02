Els alcaldes que configuren l’Arc Metropolità -ciutats de la segona corona metropolitana, entre les quals Sabadell– van traslladar dilluns a la Directora General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Mireia Boya, la petició per frenar el Decret del Pla de Qualitat Ambiental que planteja el Govern de la Generalitat, amb la necessitat d’acostar posicions respecte a la implantació de les zones de baixes emissions (ZBE). En la reunió es va posar sobre la taula que, tal com està redactat el text, més de la meitat dels vehicles actuals de les ciutats es veurien afectats per les restriccions en una regió amb “dèficits estructurals de transport públic”.

Segons dades de la Direcció General de Trànsit, Sabadell, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Granollers i Mataró serien les ciutats més afectades per les restriccions dels vehicles sense etiqueta i amb etiqueta B, prohibint la circulació a més de la meitat del parc automobilístic de les ciutats. En aquest sentit, els alcaldes recorden que aquestes mesures afecten clarament la ciutadania amb rendes més baixes i que no poden canviar-se de vehicle de forma habitual.

El col·lectiu ja es va mostrar contrari a l’octubre al plantejament del Govern català perquè envaïa competències municipals i s’estava elaborant al marge del món local, però en aquella ocasió Boya ja va assegurar que es tractava d’uns mínims per a garantir la qualitat de l’aire a tot el territori. L’Arc recorda que va iniciar una tasca conjunta per consensuar un model propi de ZBE als nou municipis, tenint en compte una mirada social i la realitat territorial, i que van presentar les línies principals del model a l’anterior consellera, Teresa Jordà, el febrer del 2022. El Decret del Pla de Qualitat de l’Aire, però, “modifica substancialment tota aquesta feina feta pels ajuntaments i no té en compte la realitat social, econòmica i de transport de la regió”, destaquen en un comunicat.

Quina és la postura de Sabadell?

Entre altres aspectes, els representants municipals consideren que la proposta no respecta l’especificitat dels municipis de la segona corona metropolitana per les grans vies de comunicació d’alta capacitat que travessen el territori i el dèficit estructural de transport públic que pateixen els seus municipis”. Les localitats afectades són Sabadell, Terrassa, Rubí, Granollers, Mollet, Mataró, Vilanova i la Geltrú, Martorell i Vilafranca del Penedès.

A banda, denuncien que no s’està realitzant de forma rigorosa un control dels resultats d’aquestes polítiques, i que cal demostrar amb dades empíriques la seva eficàcia en la lluita contra el canvi climàtic. Si no, es corre el risc de generar desafecció entre la ciutadania amb mesures que impacten en la seva forma de vida sense tenir clar si estan servint de forma real. Amb tot, les parts s’han emplaçat a continuar treballant a l’espera de resoldre les al·legacions presentades i cercar un punt de consens.

Quina és la postura de Sabadell?

A la nostra ciutat, el ple municipal del passat mes de desembre va aprovar l’ordenança reguladora de la zona de baixes emissions amb el suport del Govern, l’abstenció d’ERC, Crida, En Comú Podem Sabadell i PP i el vot en contra de Vox. El document va entrar aleshores en fase d’al·legacions abans que s’aprovi definitivament l’any vinent. Segons la previsió municipal, el gener de 2025 entrarien en vigor les restriccions permanents i, a partir del mes de maig -inclòs- es començarà a sancionar, ja que els primers quatre mesos de l’any serviran per informar i conscienciar els conductors, però encara no es sancionarà.

La implementació s’observa a l’horitzó. Actualment, però, un de cada cinc vehicles censats a Sabadell (22%) no disposa d’etiqueta ambiental de la DGT. En són 28.803, mentre que els considerats sostenibles (distintius Zero i Eco) són 5.034 vehicles, el 3,9% del parc automobilístic. I 790 vehicles són 100% elèctrics a tota la ciutat. En aquest sentit, la ciutat registra uns nivells de pol·lució no recomanables per a la salut el 2023. L’estació de contaminació atmosfèrica de la Gran Via va detectar uns índexs de diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió (PM10) per sobre dels límits de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

Aprovada la llei de mobilitat sostenible

En paral·lel a la realitat catalana, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el projecte de Llei de mobilitat sostenible, una norma que impulsarà la creació de zones de baixes emissions (ZBE), potenciarà l’ús de la bicicleta penalitzarà les ciutats que no compleixin amb els projectes de sostenibilitat i que obre la porta a establir taxes per al trànsit. Es tracta del projecte aprovat la passada legislatura que va decaure per la convocatòria d’eleccions.

La norma impulsa que municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants tinguin plans de mobilitat sostenible, o que empreses amb més de 500 treballadors també n’hagin de crear. A més, l’executiu espera reduir en 8.000 milions d’euros la despesa en infraestructures en una dècada amb la reducció d’ineficiències.