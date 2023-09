La zona de baixes emissions (ZBE) de Sabadell serà una realitat a partir del 2024. L’Ajuntament culmina una estratègia conjunta per desplegar restriccions amb les vuit ciutats més de l’Arc Metropolità, un ens que inclou Terrassa, Rubí i Granollers, entre d’altres grans municipis. Segons han confirmat fonts municipals al Diari, els alcaldes es reuniran el proper octubre per tancar com i sobretot quan s’aplicaran les noves ZBE. Així, el calendari i els criteris de les ZBE seran conjunts per a més d’un milió d’habitants de la segona corona de Barcelona.

Sabadell i tot l’Arc Metropolità es volen desmarcar de Badalona, que es nega a introduir restriccions fins al 2027, incomplint la llei que obliga tots els municipis de més de 50.000 habitants a aplicar una zona de baixes emissions. El seu alcalde, Xavier García Albiol, defensa que la mesura seria un “despropòsit” i “injusta” per a milers de veïns que no tenen diners per canviar-se el cotxe.

La capital del Vallès ha incomplert el calendari inicial que establia l’Estat per a laplicació de la ZBE. Tant Sabadell com 22 grans ciutats catalanes més havien d’aplicar restriccions abans del 2023, però només sis ho han fet ja. Són els que estan afectats per la ZBE de les rondes de Barcelona (Cornellà, l’Hospitalet del Llobregat, Sant Adrià del Besòs i Sant Joan Despí, a tocar de la capital) i Sant Cugat del Vallès. Capitals de província com ara Girona, Lleida i Tarragona es troben entre els municipis incomplidors. Conscients del retard, els municipis de l’Arc Metropolità van demanar una moratòria al departament d’Acció Climàtica i van moure la data a partir del 2024.

Què se sap i què no de la ZBE Sabadell?

La zona: el Centre

La ZBE a Sabadell afectarà el centre de la ciutat, és a dir, tot allò que estigui dins del quadrant Gran Via, rondes Zamenhof i carrer Vilarrúbias, ronda Ponent i carretera de Barcelona. Hi haurà vint punts de control dotats amb un sistema de càmeres de captació de matrícules per controlar els accessos. La primera fase de la implementació ja es va realitzar amb les instal·lacions de panells informatius als límits del Centre.

Quan: a partir del 2024

Els ajuntaments de l’Arc Metropolità, ens presidit per l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, es van comprometre a aplicar les ZBE a partir del 2024, en comptes del 2023 com establia la llei, a la tercera Cimera per la qualitat de l’aire de Catalunya i a una reunió amb el departament d’Acció Climàtica de la Generalitat. Els municipis tancaran el mes que ve el calendari d’aplicació, que podria ser l’any que ve o el 2025.

A qui afectarà? El gran dubte

La gran incògnita és qui es veurà afectat. El model de la ZBE Sabadell serà com el de Barcelona, on les restriccions depenen de l’antiguitat dels vehicles? O es tindran en compte altres factors, com ara ser veí del Centre? L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, no ha detallat el model, a l’espera de la resta de municipis de l’Arc Metropolitana. Sí que ha dit que rebutja el model de ZBE de les Rondes de Barcelona i Sant Cugat. “Penalitza qui no té diners i premia qui en té i per tant es pot canviar el cotxe“, ja afirmava el 2022.