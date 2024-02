La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) ha tornat a mostrar aquest divendres el seu rebuig a la B-40, coincidint amb la data de la inauguració del tram entre Viladecavalls i Olesa de Montserrat, que ha de connectar el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. La plataforma lamenta que l’Estat continuï aplicant “polítiques negacionistes”, apostant per una autovia “sense futur” en l’actual context d’emergència climàtica.

A través d’un comunicat, les diferents entitats s’oposen a la infraestructura de la B-40, sota el paraigua del Quart Cinturó, així com la ronda Nord, apostant per la mobilització als carrers. En aquest sentit, la CCQC no descarta fer un pas més i recórrer a instàncies legals per denunciar en l’àmbit administratiu, però també judicialment, el procés efectuat en els darrers anys en el territori.

Contra la proposta de mobilitat sostenible

Així, avisen, “la CCQC combatrà en l’àmbit administratiu, contenciós administratiu i, si calgués, també en altres ordres jurisdiccionals”, estudiant accions jurídiques contra una actuació que contradiu la nova proposta de Llei de Mobilitat Sostenible proposada pel Govern de l’Estat.

Amb tot, alerten que l’obertura del tram vallesà desatè el posicionament d’entitats ecologistes i altres directrius sobre l’emergència climàtica, afegint que tot plegat ha anat en paral·lel a una “manca d’inversions total” en el transport públic de la comarca. “Han estat 17 anys d’actuacions Abrera-Terrassa a la B-40 amb problemes legals i ambientals, amb un alt cost econòmic”, expressen.

Amb la posada en marxa de l’autovia, conclouen, s’assenyala els Ajuntaments de Sabadell i Terrassa pel “negacionisme climàtic vers la contaminació de l’ambient atmosfèric i la salut pública, i l’impacte ambiental de la mobilitat en vehicle privat”.