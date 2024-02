L’especial vincle entre una escola bressol de Sabadell i cinc persones amb diversitat funcional

L’Eva, el Miquel, el Valentín, l’Antonio i la Maite ja formen part de l’equip del CEIF Can Puiggener. Han anat dues vegades a l’escola bressol a desenvolupar tasques d’educador, d’auxiliar o fins i tot de cuiner. A ulls dels infants són uns professionals més de cap a peus, però “malauradament, a ulls de gran part de la societat, són persones amb capacitat per fer poques coses”. Ho explica Marc Muñoz, psicopedagog del centre ocupacional TEB Vallès –cooperativa que treballa per oferir una vida inclusiva a persones amb diversitat funcional–, que a principi de curs va proposar a la llar d’infants de Can Puiggener, on aprèn el seu fill d’un any i mig, fer una col·laboració “per eliminar les etiquetes contra les persones amb discapacitat”. Així, de forma mensual, l’Eva, el Miquel, el Valentín, l’Antonio i la Maite s’apropen al centre per oferir tota mena de suport als infants, com “donar-los la mà per anar al pati, pelar-los la fruita, ensenyar-los conceptes, llegir-los llibres o jugar amb ells”. “Els fa tenir un rol d’adult que reben d’una forma espectacular”, celebra Muñoz.

El psicopedagog va tenir la idea “perquè els més petits no tenen la mirada contaminada amb prejudicis contra les persones amb diversitat funcional”. Una forma, diu, de “posar en valor que aquest col·lectiu de persones poden treballar de forma ordinària com qualsevol altra persona”.

A més, el grup cooperatiu TEB ja havia dut a terme una iniciativa semblant a una llar d’infants a Barcelona amb uns resultats molt satisfactoris. Una fórmula que permet també al centre ocupacional atendre grups reduïts, ja que només cinc persones es desplacen fins a l’escola bressol. “El retorn és agraït per part de totes les parts”, afegeix el membre de TEB.

Portar-ho a altres centres

Preguntat per la possibilitat de portar la iniciativa a altres llars d’infants, Muñoz apunta que “ara la idea és poder-ho aplicar també a algun centre de Castellar del Vallès de cara a l’any vinent”, ja que la seu vallesana de TEB és al municipi castellarenc. També hi ha interès a poder allargar les sessions i que passin de ser d’una hora a una i mitja. El projecte és embrionari i de moment inclou persones amb diversitat funcional intel·lectual, tot i que “treballarem també per poder comptar amb persones, per exemple, amb trastorns de conducte, ja que pot ser-los molt beneficiós”, conclou Muñoz.