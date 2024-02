Mishima tancarà el Fresc 2024, el Festival d’Estiu de Sabadell

El grup Mishima serà l’encarregat de clausurar el Fresc 24, el Festival d’Estiu de Sabadell. La formació presentarà el seu nou àlbum, L’aigua clara, així com els temes més emblemàtics de la seva trajectòria en un concert que tindrà lloc el dijous 11 de juliol (21 h) a l’Amfiteatre dels Jardinets de l’Espai Cultura Sabadell. D’aquesta forma es tancarà la setena edició de la iniciativa, impulsada per la Fundació 1859 Caixa Sabadell amb BBVA Catalunya com a partner principal.

Segona vegada al Fresc

Aquesta serà la segona vegada que Mishima passa pel Festival d’Estiu de Sabadell, on ja van actuar l’any 2019. L’Amfiteatre és un espai ideal per a la formació, que aposta per la distància curta i el contacte estret amb el públic per oferir un repertori que ja és història de la música.

El concert a Sabadell serà una gran oportunitat per repassar la trajectòria de la banda liderada per David Carabén, “farcida de cançons com rastres de pintallavis, que parlen del declivi de l’home públic, aquell que trucava a casa, recollia les fotos i pagava la multa, però que mantenia la set tota la vida; cançons que ens van ensenyar l’ordre i l’aventura, que no existeix l’amor feliç, que l’ànsia cura i que ho som tot i res. Una manera molt personal d’entendre el rock, allà on es troba amb la chanson, Tin Pan Alley i l’indie, que —nou discs d’estudi i centenars de concerts després— ha jugat un paper crucial en la renovació de la música popular a casa nostra”, explica la banda.

Venda per al nou Club Fresc

Les entrades per a aquest concert es posaran a la venda el proper dilluns 19 de febrer a través de la plataforma Codetickets. Abans, però, es farà una venda privada per a totes aquelles persones membres del Club Fresc, una de les novetats de l’edició d’aquest any. El Club agruparà totes les persones subscrites al butlletí electrònic del Fresc, que a partir d’ara no només gaudiran d’accés a informació directa i ofertes per accedir al Festival sinó que també tindran preferència a l’hora d’adquirir localitats de forma que puguin aprofitar avantatges com una major disponibilitat de tickets i d’ubicació a la platea l’Amfiteatre.

En concret la venda privada per a membres del Club Fresc es portarà a terme del 19 al 21 de febrer. Totes les persones que han passat a formar part del Club perquè ja s’havien subscrit rebran un correu amb les instruccions per poder aprofitar aquest avantatge. El Club neix amb 1.500 membres que també podran ser els primers en adquirir localitats i abonaments quan es presenti el global de la programació, d’aquí a unes setmanes. El dijous 22 de febrer, la venda s’obrirà a tothom.