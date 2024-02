Nous treballs per prevenir la processionària del pi a Sabadell

L’Ajuntament continua amb els treballs d’aplicació del tractament fitosanitari a l’arbrat per prevenir la processionària del pi. La nit del 18 al 19 de febrer, entre les 11 de la nit i les 7 del matí, s’actuarà per aplicar el tractament preventiu a 21 arbres més, situats al carrer Puig de la Creu i al parc de la Clota, al barri de Can Puiggener.

Aquestes actuacions se sumen a les portades a terme el mes de novembre a més de 1.500 arbres de la ciutat.

QUÈ ÉS LA PROCESSIONÀRIA?

La processionària del pi és un lepidòpter, és a dir, una papallona que viu i s’aparella a l’estiu. Les seves larves apareixen a partir de la tardor. Durant les nits d’hivern, s’alimenten de les fulles dels pins, i durant el dia, s’agrupen en nius. A mesura que creixen i que el fred avança, construeixen nius més tancats -fins a crear la bossa característica-, que constitueixen el seu refugi durant el període de més fred. A finals d’hivern o principis de primavera, les larves baixen a terra per cercar un lloc on enterrar-se i pupar, fins que a l’estiu surten convertides en papallones.

CONSELLS PER MINIMITZAR ELS RISCOS: