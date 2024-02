El filial del CE Sabadell continua de dolç amb una nova golejada

El filial del CE Sabadell es va imposar al FC Santboià a Olímpia (3-0) en un partit menys vistós del que sol ser habitual en l’equip de Conrad Garcia, però igual d’efectiu. I és que l’inici va ser travat. Amb una bona pressió, els visitants van començar l’enfrontament amb millors sensacions. Fins i tot van gaudir de la primera gran ocasió amb una rematada a la sortida d’una falta lateral que va salvar un defensor sota pals.

Amb el pas dels minuts, el filial arlequinat es va fer amb el domini de l’esfèrica i va començar a tenir més possessió a camp contrari. La més clara va ser per a Adri González després d’una gran centrada d’Iván Tébar que el davanter va rematar amb l’espatlla en un tram on les ocasions van arribar amb comptagotes. No obstant això, al tram final del primer temps, una errada defensiva en una passada llarga va permetre Iván Bustamante inaugurar el marcador.

A l’inici del segon temps, la sentència

El gol va fer mal a un Santboià que a la segona meitat va ser incapaç d’inquietar la porteria sabadellenca. Qui sí que va tornar a perforar la xarxa va ser el Centre d’Esports. Passat el seixanta de joc, Alberto Salamanca es va inventar una espectacular vaselina des de 30 metres per a duplicar l’avantatge local. El 2 a 0 va deixar grogui l’equip vermell que pocs minuts més tard, va veure com l’exarlequinat Eric Hill es marcava en pròpia porteria al desviar amb gran infortuni una passada a l’interior de l’àrea.

Va ser la sentència definitiva d’un partit que no va tenir més història. Els canvis van donar més dinamisme al duel, sobretot en l’atac sabadellenc, però el porter visitant va evitar el quart. Tercera victòria consecutiva a Olímpia, quart partit seguit sumant i tercera porteria a 0 del filial. Els arlequinats continuen segons i, a l’espera d’alguns enfrontaments de la jornada, se situen vuit punts per sobre del tercer i a un de l’Europa ‘B’, que encara ha de jugar. La jornada vinent, l’equip de Conrad Garcia visitarà al Vic.

/David Chao