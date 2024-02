Pacifiquen l’entorn de l’escola Joaquim Blume

L’entorn de l’escola Joaquim Blume ha estat reformat i ja s’hi pot circular de nou. Principalment, l’Ajuntament de Sabadell ha fet obres en el tram de la ronda de Bellesguard (Sol i Padrís) en què es troba el centre educatiu, i l’accés a l’escola ara es fa a través d’una plataforma única, la principal novetat de l’obra.

Els treballs de pacificació de l’entorn escolar també han consistit a renovar i eixamplar les voreres i introduir nous arbres i mobiliari urbà com cadires per al descans dels veïns. Les accions han permès introduir elements per reduir la velocitat i s’ha senyalitzat la paraula ‘Escola’ amb fons groc sobre l’asfalt, i el pas de vianants té el fons vermell, totes dues coses pensades per visibilitzar al màxim la presència de persones.

Més d’un milió d’euros

Aquest mandat, l’Ajuntament està invertint un milió d’euros en la millora de 19 entorns escolars de tota la ciutat, tant escoles, com instituts i escoles bressol, siguin centres públics o concertats. Les línies d’actuació són compartides i generalment les obres comporten l’eixamplament de voreres, la instal·lació d’elements per reduir la velocitat i millorar la senyalització.

Els centres educatius al voltant dels quals s’actuarà al llarg del mandat són les escoles bressol municipals Vapor Buxeda Nou i Arraona; les escoles Estel, Joanot Alisanda, Can Llong, Gaudí, Mas Boadella, Virolet, Can Rull, Joaquim Blume, Samuntada, Sant Julià, Xaloc, Ramar 1 i Vedruna Immaculada i els col·legis Servator, Bertran i Jaume Viladoms. En el cas de l’escola Miquel Martí i Pol, les obres han començat aquesta setmana, al carrer de Cervantes (Centre). En aquest cas s’instal·larà un reductor de velocitat i es millorarà la senyalització vertical i horitzontal. Les diverses obres compten amb subvencions europees, tant fons FEDER com Next Generation.