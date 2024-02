Retirat un lot de barretes de Milka per la presència de fragments de plàstic

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha emès una alerta aquesta setmana per possible presència de fragments de plàstic en unes barretes de la marca Milka. El lot ha quedat retirat del mercat de forma preventiva.

Segons la informació, es tracta de la barreta de xocolata Milka Oreo, que s’ha distribuït a tot l’Estat. El lot afectat és l’OSK0934422 amb codi de barres 7622210718693 i data de caducitat 01/ 08/2024.

⚠️ Alerta por posible presencia de fragmentos de plástico en barrita de chocolate.

🚫 No consumir

▶️Nombre del producto: Barrita MILKA OREO

▶️Nombre de marca: Milka

▶️Número de lote: OSK0934422

La informació que s’hi inclou és resultant de l’autocontrol de la mateixa empresa, que ha comunicat la incidència a les autoritats competents, en compliment de la legislació i per tal de no posar a disposició de la població aliments no segurs.

Es recomana a les persones que tinguin al seu domicili productes afectats per aquesta alerta, s’abstinguin de consumir-los.