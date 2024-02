Només cal passejar pel carrer o pujar al tren per veure-ho: el mòbil centra la nostra atenció durant bona part del dia. Els usuaris miren la pantalla en gairebé qualsevol context, una situació que preocupa les autoritats i els experts. Especialment per l’accés constant a la tecnologia per part dels joves.

De fet, el mal ús de les pantalles ja suposa el 36,7% de les atencions a joves per addiccions als centres SPOTT, impulsat per la Diputació de Barcelona. L’òrgan alerta que des de l’inici del servei específic per aquesta problemàtica el 2016, l’equipament central ha atès 216 usuaris, 76 dels quals van ser tractats l’any passat.

Però, que opinen els sabadellencs sobre l’ús que fan de les pantalles? Estem enganxats? Hi ha mecanismes per evitar una sobreexposició als dispositius? Hem sortit al carrer per preguntar-ho.

“L’abús que en fem provoca que la tecnologia perdi tots els efectes positius”

“Crec que fem un ús abusiu. Tant, que el benefici o el que ens podien aportar està pesant menys que els efectes negatius que comporta”. Així de contundent es mostra la Núria Fraile, que considera que és un dels principals motius que expliquen els problemes de salut mental avui. “Cal solucionar-ho”, avisa. Ella creu que la clau per evitar aquesta sobreexposició a internet és trobar altres inquietuds. “Som persones i estem fets per aprendre. La curiositat és una característica innata de l’ésser humà i hem de moure’ns per trobar aquests interessos i aprenentatges”, conclou.

“Les aplicacions estan pensades per continuar consumint-les”

“En general, crec que no fem un bon ús”, considera la Silvia Paradell. Amb tot, detecta que hi ha mecanismes per reduir l’activitat, tot i que no és fàcil. “El mòbil t’ofereix aplicacions per controlar l’ús que en fas. Si tens molta voluntat, pots fer-ho tu mateix per evitar estar tot el dia mirant el mòbil. Però la majoria d’aplicacions estan pensades per continuar sent consumides”, adverteix. Malgrat això, en el seu cas creu que, de moment, pot gestionar-ho bé. “Jo, personalment, en faig un bon ús perquè no soc molt amant de la tecnologia”, assevera.

“Entres a TikTok i no saps quan en surts”

El Lluc Aymerich és autocrític. “Últimament, no estic fent gaire bona gestió“, apuntant a TikTok. “Entres a mirar i no saps quan surts”, diu sobre la realitat que viuen molts joves. “Crec que s’hauria d’impulsar més la formació perquè la gent no estigui tan enganxada”, detecta sobre les eines per evitar-ho. La seva fórmula per intentar fugir de l’abús és desinstal·lar determinades aplicacions. “Hi ha moments que arribo al límit i dic prou. Després, puc estar algunes setmanes sense entrar. Però, quan tinc temps, m’ho torno a instal·lar i torno en el bucle”, resumeix.