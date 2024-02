Mar Coll grava ‘Las madres no’ a l’Ajuntament de Sabadell

La cineasta Mar Coll està gravant aquesta setmana escenes de la seva pròxima pel·lícula, Las madres no, a l’Ajuntament de Sabadell. El rodatge es desenvolupa en extrema discreció.

Las madres no és el primer film que Mar Coll dirigeix en els últims 10 anys, inspirada en la novel·la homònima de l’autora basca Katixa Agirre. Serà el retorn al cinema després de Tres dies amb la família (2009) i Tots volem el millor per a ella (2013), a més de participar en sèries com Matar al padre o Això no és Suècia. Coescrita amb Valentina Viso, el film s’articula com un drama intimista, amb llums de misteri i bordejant el thriller psicològic. Las madres no aborda la tensió i complexitat d’una maternitat fràgil.

La Maria és una jove escriptora que acaba de ser mare i viu obsessionada amb un fet escandalós: Alice Espanet ha ofegat els seus bessons de 10 mesos en una banyera. Escriure sobre l’Alice serà l’única manera de la Maria de poder entendre la radical experiència de la seva pròpia maternitat.