Obres que duren una eternitat: tinc la solució

[Jordi Serrano, historiador i rector emèrit de la UPEC]

En concret, Aleix Pujadas ens informa que les obres de la plaça Fidela Renom es van començar a plantejar en el mandat del govern quadripartit (2015-2019) i la segona en el primer de Marta Farrés (2019-2023). Com és possible que dues obres que tampoc són fer la Sagrada Família, que són obres modestes, triguin tant de temps? Hi ha tota mena de problemes que una obra es pot trobar. Ara bé, tots tenen un comú denominador i és una burocràcia paralitzant.

Els nostres polítics municipals de tots els colors se’n queixen. I tenen raó. Ara bé, adopten l’actitud d’enfrontar-se a una catàstrofe natural. Com si fos un terratrèmol o l’erupció d’un volcà. I no tenen raó. En primer lloc, ofegar amb burocràcia els ajuntaments és una decisió política del neoliberalisme perquè els ajuntaments no puguin resoldre els problemes i per poder dir després que tot ho ha de fer la iniciativa privada amb afany de lucre. L’excusa és que els ajuntaments malgasten i generen molta corrupció.

A veure, segons dades del Banc d’Espanya, del total de deute públic espanyol 109% del PIB, l’administració local n’és el responsable del 4%. Sí, ho heu llegit bé. Per què, doncs, tants controls quan la major part del deute públic el genera el govern de l’Estat? En segon lloc, tothom sap que la corrupció a les nostres institucions no es trobarà mai als expedients, sinó en comptes xifrats a paradisos fiscals. Llavors, per què tanta ximpleria de controls a les petites decisions del dia a dia dels ajuntaments? De fet, la CNMC –juliol de 2022– va multar amb només 204 milions les sis constructores més grans (Acciona, Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr) per pactar contractes públics durant 25 anys. Es reunien setmanalment i es repartien les obres de carreteres, hospitals i aeroports. Cap a la presó. Bárcenas tenia almenys 47 milions en comptes a Suïssa pagats per grans empreses. En sabeu els noms? No. Cap jutge ho ha investigat.

Parlem clar, els partits polítics als quals pertanyen els nostres dirigents municipals sabadellencs potser que facin la seva feina i canviïn totes les lleis que encotillen les activitats municipals. Més burocràcia no és garantia ni de transparència ni d’honestedat. Potser que hi posem remei.