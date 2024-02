Un 15% de les startups de la comarca, a Sabadell

Sabadell no guanya noves empreses emergents, però tampoc en perd. Al tancament del 2023, a la ciutat hi havia trenta-una empreses emergents, les mateixes que el passat 2022, segons les darreres dades de l’anàlisi de l’ecosistema empresa emergent a Catalunya, de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (Acció).

En el conjunt de la comarca, Sabadell concentra el 15% del total d’empreses emergents del Vallès Occidental, que enguany ha superat el topall de les 200 (205), creixent prop d’un 9% respecte del 2021–prop d’un 10% del total, passant de les 187 a les 205 actuals–, situant-se com la segona comarca de Catalunya amb un nombre més elevat, només superat pel Barcelonès (1.428), que representa un 67,9% del total.

Per poblacions, Sant Cugat, amb setanta-una, lidera el rànquing comarcal, seguit de Terrassa (32), i de Sabadell (31), essent la ciutat la quarta població de Catalunya amb més empreses emergents. En el conjunt del territori català, segons les darreres dades, Catalunya compta amb 2.102 empreses emergents, la xifra més alta de la sèrie històrica i un 4% més que les 2.022 empreses emergents que es comptabilitzaven l’any anterior.

Els sectors a la ciutat

Segons el darrer informe, Acció destaca l’empresa sabadellenca Qida, d’atenció sanitària que ofereix serveis de cura i assistència a domicili per a persones grans o amb necessitats especials, com una de les empreses emergents més rellevants del Barcelona & Catalonia Startup Hub 2023. Cal recordar que Qida, el passat 2023, va captar 18 milions d’euros en la ronda de finançament més elevada de la història d’Espanya en aquest sector.

Des d’un punt de vista sectorial, el ventall de la trentena d’empreses emergents és ben variat a Sabadell, on el sector de Consultancy & Business Services és el predominant, amb cinc representants –Populetic, Rich Audience, Traspacar, Nester i Gums Up–, seguit del sector de la indústria farmacèutica, amb Qida, Sensing Solutions, Wear Technologies i Meditichealth.

En tercer lloc, la indústria automotriu, amb les empreses emergents Plazy, Uualk i Spurna, serien els tres sectors amb un gruix més elevat d’empreses emergents a la ciutat.

20.600 llocs de treball

En l’àmbit català, l’informe apunta que el nombre d’empreses emergents catalanes ha crescut de manera ininterrompuda els darrers anys i s’ha gairebé duplicat des que es va analitzar per primera vegada l’ecosistema l’any 2016. De fet, el 48% de les empreses emergents catalanes s’ha creat en els darrers cinc anys. Un fet que “demostra el dinamisme de Catalunya en aquest àmbit”, apunten des d’Acció.

Des d’un punt de vista sectorial, el gruix d’empreses emergents catalanes es dediquen a la salut (16,9%), els serveis empresarials i programari (15,2%); i a les TIC i el mòbil (5,7%) L’informe també conclou que les empreses emergents catalanes generen 20.600 llocs de treball (dades 2022), un 8% més que l’any anterior. És la primera vegada que se superen els 20.000 treballadors, que s’han duplicat des de l’inici de la sèrie històrica.

Pel que fa al volum de negoci, l’estudi apunta que les empreses emergents catalanes facturen de manera agregada 2.112 milions d’euros (dades 2022), un 14% més que l’any anterior i la xifra més alta de la sèrie. El Departament d’Empresa i Treball també assenyala que les empreses emergents s’han consolidat com “un dels factors més estratègics per transferir el coneixement al mercat i que tingui un impacte per al conjunt de l’economia i la societat”.

En aquest sentit, l’informe destaca que l’ecosistema d’empreses emergents catalanes compta amb 213 spin-offs, és a dir, iniciatives empresarials de membres de la comunitat universitària o de recerca, un 21% més que el 2022.