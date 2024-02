Prova pilot a Castellar del Vallès. Les persones majors de 65 anys que tinguin dificultats de mobilitat poden participar a les activitats que ofereix el Casal Online que proposa l’Ajuntament a través de Suara Cooperativa. Es tracta d’una iniciativa gratuïta, creada amb l’objectiu de portar a casa de les persones grans, a través del televisor, un casal virtual de propostes lúdiques, culturals, d’estimulació i d’activitat física.

Així, el Casal Online és un espai virtual en què diàriament s’ofereixen activitats de tota mena, en sessions de matí i de tarda de dilluns a divendres, dinamitzades per persones expertes en els camps de l’animació sociocultural o de la psicologia, entre d’altres. En aquest sentit, hi ha diversos espais d’interacció, amb activitats de bon dia, teatre, lectura, català o manualitats a distància. A més, també hi ha un espai família, amb tertúlia, comentari de notícies i de fets d’actualitat. Amb aquestes propostes, la programació de les quals s’envia setmanalment als familiars per WhatsApp, es pretén cobrir la necessitat d’acompanyament de les persones grans alhora que es genera comunitat, xarxa social i relació de manera online.

⏱️En 60”, la usuària del Casal Online, Isabel Garcia, ens explica els avantatges d’aquesta iniciativa. 🖥️Des de casa, es connecta a través del televisor amb altres usuaris, se sent acompanyada i interactua amb més gent. ℹ️ Informa’t a https://t.co/cNHTiJUwqZ@suaracoop pic.twitter.com/48l0eRRQdM — Fem Castellar (@femcastellar) February 22, 2024

Per accedir al casal en línia no cal tenir ordinador ni programes complexos, ja que les persones usuàries es connecten a través d’un aparell TV Box, que proporciona la mateixa cooperativa, que es connecta al televisor via HDMI i que permet fer videotrucades en grups d’unes vint persones de diversos municipis.

Impacte en els usuaris

Segons expliquen des de Suara, l’impacte del Casal Online ha estat molt positiu en les primeres proves pilot que s’han fet, aconseguint que els usuaris millorin els seus hàbits i incentivin la socialització. El servei s’adreça a persones que puguin tenir dificultats per desplaçar-se o mobilitat reduïda. “Fan preguntes, et proposen jocs o exercicis de gimnàstica…”, resumeix Isabel Garcia sobre el projecte, que serveix per sentir-se acompanyada. “Passes una estona que no estàs sola. Necessites aquesta companyia i jo ho recomano molt”, conclou.

El Casal Online de Suara és una iniciativa que s’ha desenvolupat en el marc dels Projectes Singulars finançats pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Segons explica la regidora de Gent Gran, Àngela Bailén, Castellar ja es va interessar en aquest projecte l’any passat quan va començar a funcionar en fase de proves. “Tots els programes de cura a la gent gran són una prioritat, com queda clar amb l’aposta de l’ajuntament pels serveis d’assistència domiciliària i de teleassistència”.