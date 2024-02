El ple municipal ha aprovat una modificació del contracte de serveis de les escoles bressol municipals per oferir a les famílies amb infants d’1 a 3 anys un espai d’acompanyament i suport durant les primeres etapes del desenvolupament dels seus fills i filles. Està previst que el servei s’ofereixi inicialment a les escoles bressol municipals Andreu Castells, Joaquim Blume, Espronceda i Creu Alta. “Es tracta d’una prova pilot i si l’experiència va bé la intenció és oferir-ho a la resta d’escoles bressol” ha aclarit el regidor d’Educació, Manuel Robles, que ha afegit que “l’espai estarà també obert a qualsevol família externa a l’escola”. La proposta va tirar endavant amb l’abstenció de Sabadell en Comú Podem i de Vox i amb el vot a favor de la resta de grups municipals.

Tres blocs temàtics

El projecte es basa en la realització d’activitats amb les famílies per facilitar-los la criança dels seus infants i ajudar-los a entendre les seves necessitats emocionals i cognitives, segons el moment evolutiu dels nens i nenes. El servei es desenvoluparà entre els mesos d’abril i juny d’aquest any. En total, cada escola oferirà tres blocs temàtics dividits en quatre sessions d’activitats que seran inicialment proposades per les formadores –lactància, nutrició, hàbits, etc.– també s’abordaran aquells temes que proposin les famílies segons els seus interessos.

Cada bloc de quatre sessions tindrà un cost de 27 euros per família. Les sessions estan planificades amb activitats específiques i seran guiades per professionals en l’àmbit educatiu i especialistes de l’etapa de 0 a 3 anys. Per prendre part al nou servei, les famílies es poden inscriure a un o més blocs de 4 sessions mensuals, amb una durada d’entre una hora i hora i mitja, fora de l’horari lectiu.