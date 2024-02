Josep Oliu també presidirà la Fundació Banc Sabadell

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, també presidirà la Fundació del Banc, agafant el relleu de Miquel Molins, essent el quart president, i el tercer sabadellenc, des de la seva creació, ara fa trenta anys, l’any 1994.

Molins tanca així un brillant recorregut al grup Banc Sabadell, en què ha estat president de la Fundació i director de la Col·lecció Banc Sabadell. Durant els seus vint-i-tres anys al grup, ha destacat pel seu compromís a apropar l’art contemporani a l’entitat financera i la seva contribució a la marca.

Nascut a Barcelona, Molins ha estat el president de la Fundació Banc Sabadell i director de la Col·lecció Banc Sabadell des del 2011. Al món

de la docència ha destacat per ser professor de l’escola EINA, de l’Escola Massana de Barcelona i de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com director de tesi del Màster Metròpolis de la Universitat Politècnica de Catalunya i director del MACBA. Durant el curs 1994-95, va ser visiting professor a l’Art History, Theory and Criticism Department of School of Art Institute of Chicago. Actualment presideix la Fundació EINA. A més, és un referent nacional i internacional en l’art contemporani i és comissariat de diverses exposicions. Ha publicat diversos assajos sobre crítica i art modern i contemporani a publicacions i premsa especialitzada.

Quart president de la Fundació

Enguany, la Fundació celebra el seu 30è aniversari, tres dècades des de la primera presidència de Joan Oliu Pich. Al llarg d’aquest camí, la presidència de la Fundació ha estat en mans d’Oliu pare, Joan Corominas Vila, Miquel Molins Nubiola i ara Josep Oliu Creus. Amb aquest relleu al capdavant, el president sabadellenc reforçarà el compromís del Banc amb la Fundació i amb el desenvolupament de les activitats, de foment de la cultura, la investigació i el talent jove. Sònia Mulero continuarà al capdavant de la direcció, després de rebre el suport del Patronat.