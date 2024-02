FOTOS | Plantada d’oliveres en la 14a Festa del Parc Agrari

Per catorzè any, Sabadell va celebrar aquest cap de setmana la Festa del Parc Agrari, organitzada conjuntament per l’Ajuntament, la Unió Excursionista de Sabadell (UES) i l’esplai La Ganyota. A la cita del diumenge no hi van faltar representants del consistori, encapçalats per l’alcaldessa, Marta Farrés. També nombroses famílies, que van gaudir de la jornada amb els més petits.

En el marc de la celebració, es va fer la tradicional plantada d’arbres. Enguany, van ser un centenar d’oliveres de la varietat local “Vera del Vallès”, coincidint amb la 16a edició de la Festa de l’Arbre de la UES.