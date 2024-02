Avís per intensitat de pluja aquest dilluns a Sabadell

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l’avís per intensitat de pluja, en un episodi que podria arribar a Sabadell a última hora d’aquest dilluns. El Meteocat preveu precipitacions superiors als 200 mm en trenta minuts a tot el territori al nord-est de Catalunya.

De cara al dimarts, la inestabilitat continuarà present a la ciutat, tot i que no s’esperen precipitacions abundants. De fet, des del passat 15 de setembre del 2023 Sabadell no registra quanitats de pluja superiors als 20 litres per metre quadrat en un sol dia.