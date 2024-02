Construiran 11 pistes de pàdel a l’antic ‘Solar dels Gats’

L’antic ‘Solar dels Gats’, situat al polígon del Sud-oest, es prepara per acollir una nova empresa de serveis. Recentment, l’Ajuntament ha concedit la llicència d’obres majors per a la construcció d’onze pistes de pàdel i 12 places d’aparcament per cotxes, concretament, entre els números 91 i 111 del carrer Bernat Metge, xamfrà amb el passatge de Rovira i Virgili.

Malgrat la concessió, el promotor MM Padel 2023 SL tindrà un màxim de tres anys per posar en marxa un complex esportiu que també disposarà d’un edifici de serveis annexos a una parcel·la de més de 5.000 m2. L’obertura d’aquesta futura instal·lació es convertirà en un dels espais de la ciutat més grans per a la pràctica del pàdel. Avui dia, només hi ha un recinte d’accés lliure al públic amb onze pistes de pàdel en un mateix espai, a les instal·lacions del Club Natació Sabadell, de gestió externa.

El Sud-oest: indústria i serveis

El PAE del Sud-oest és el segon de la ciutat en volum de facturació (521 milions d’euros, l’11,7% del total a Sabadell) i ocupa a 2.081 persones (el 8% del total), segons les últimes dades de l’Informe d’Estructura Empresarial de Sabadell. Alhora, també és el polígon de la ciutat que compta, avui dia, amb un nombre més elevat de pistes de pàdel (24), repartides en tres instal·lacions, ubicades al carrer Costa i Déu, i Narcís Monturiol.