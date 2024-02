La Capitalitat Cultural centra la temporada dels museus d’art i d’història

Els museus municipals i l’Arxiu Històric han coordinat les activitats de la temporada gener – juny entorn la Capitalitat Cultural, amb un seguit de propostes que van des de les arts visuals a la història tèxtil, passant per continguts d’interès arqueològic, entre altres activitats.

Protagonisme de les arts visuals al Museu d’Art

Les arts visuals marquen la temporada del Museu d’Art. L’equipament ubicat a la Casa Turull segueix treballant per esdevenir un espai de pensament i pràctica artística, en permanent diàleg amb la resta d’agents artístics, culturals, creatius i socials.

La programació d’enguany, sigui amb una mirada històrica o contemporània sobre les arts, s’ha pensat en el marc de la Capitalitat Cultural, tot perseguint els mateixos objectius generals i prioritzant totes aquelles propostes sorgides durant el procés participatiu.

El programa d’aquesta temporada del MAS és fruit de la concertació, el diàleg i les col·laboracions amb els agents artístics i culturals locals i nacionals, que inclouen creadors d’arts visuals, crítics d’art, historiadors i especialistes, museus, entitats culturals públiques i privades, col·leccionistes i propietaris d’objectes artístics i centres d’ensenyament, entre d’altres.

D’entre les propostes, destaca l’exposició Ordre i desordre del món, Col·lecció d’Art Banc Sabadell/Museu d’Art de Sabadell, a cura d’Alexandra Laudo i que es podrà gaudir a partir del mes d’abril. En paraules del regidor de Cultura, Carles de la Rosa, es tracta d’una iniciativa que “en el marc de la capitalitat posa en diàleg dues de les col·leccions més importants de la ciutat”. El regidor també ha destacat “la col·laboració amb la VII Trobada USK Catalunya (Urban Sketchers Catalunya), que el 13 d’abril omplirà els

carrers de Sabadell amb mes de 700 obres d’aquest col·lectiu”.

Al març s’inaugura la primera de les mostres de Sabadell Obert. Art emergent d’enguany: un instrument per donar suport a les pràctiques artístiques contemporànies a la ciutat. En aquest cas, es mostrarà el treball de Guillem Celada, Ple de cartró, on es mostra el recorregut vital d’un projecte empresarial cooperatiu com a recurs per abordar el relat de la història del disseny. Visions sobre la col·lecció arribarà al mes de maig, una exposició virtual fruit de la col·laboració entre l’Escola Superior de Disseny ESDi i el Museu d’Art.

Museu d’Història de Sabadell

Al Museu d’Història de Sabadell la programació d’exposicions temporals comença amb una dedicada a Balbina Pi i Sanllehí, sabadellenca d’adopció. En commemoració dels 50 anys de la seva mort, aquesta mostra s’inclou en les activitats que el Museu ofereix pel Dia Internacional de les dones.

Pel que fa a la programació del MHS, de la Rosa ha explicat que “hi ha molts esdeveniments que són locals però que tenen un ressò nacional o internacional, entre els quals el cicle d’exposicions Sabadell es posa de moda que, a partir del mes de maig, podrem veure en tres exposicions successives, comissariades per Josep Casamartina”.

Aquestes exposicions traçaran un recorregut per l’aspecte final del procés de creació tèxtil, el vestit, a través de mostraris tèxtils i peces d’indumentària masculina i femenina, confeccionats i, en molts casos, també teixits a Sabadell. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Antoni de Montpalau, el Gremi de Fabricants, l’Associació de Teòrics del Tèxtil, l’Arxiu

Històric Municipal, la Col·lecció Benavides i dels arxius d’algunes empreses i estarà comissariat per Josep Casamartina Parassols.

Al maig s’inaugura l’exposició Ciutat Refugi. Sabadell, 1936-1939, dins del cicle “Memòria en Xarxa. I tu, què has fet per a la victòria?”, organitzat per la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona. El Museu d’Història de Sabadell mira enrere per recordar la història dels refugiats de la Guerra Civil espanyola que van ser acollits a Sabadell, ciutat de la rereguarda, entre els anys 1936-1939. Aquest acolliment no va estar exempt de dificultats ni de conflictes en l’àmbit de l’administració local i entre els residents, però la solidaritat i els esforços per superar aquesta situació també foren una constant.

També al maig, el MHS acollirà l’exposició itinerant Brigades Internacionals i Multilingüisme, produïda per la Universitat de Barcelona. Aquesta mostra és el resultat de la recerca dels historiadors Ramon Naya Ortega i Lourdes Prades Artigas, de la Universitat de Barcelona, sobre l’aprenentatge de llengües i la lluita contra l’analfabetisme entre els voluntaris internacionals que van participar a la Guerra Civil espanyola.

Jornades Europees d’Arqueologia

El cap de setmana del 14,15 i 16 de juny es celebren les Jornades Europees d’Arqueologia. Enguany, el MHS vol commemorar la troballa del mosaic de Neptú de la Salut, que al març farà 90 anys, i ha programat les següents activitats:

• Dijous 13 de juny a les 18:30h: conferència sobre Arqueologia, a càrrec de Xavier Carlús i Gerard Fernàndez.

• Dissabte 15 de juny a les 17:30h: taller familiar “Fem un mosaic”. Cal reservar plaça al 93 727 85 55.

• Diumenge 16 de juny a les 11h: dominical “Visita guiada a l’ermita de Sant Iscle i Santa Victòria (vil·la romana de La Salut).

Arxiu Històric de Sabadell

L’Arxiu Històric de Sabadell continuarà els treballs de tractament tècnic del fons iniciat l’any passat, incidint particularment en els fons fotogràfic d’Antoni Carbonell i l’arxiu fotogràfic del Diari de Sabadell. Així mateix, és previst commemorar, com cada any, el Dia Internacional dels Arxius, amb una jornada de portes obertes i una activitat de difusió dels seus fons.

I destaca la Jornada de Cultura i Recerca Local dels territoris de parla catalana (RECERCAT), organitzada per l’Institut Ramon Muntaner, la Fundació Bosch i Cardellach, l’Ajuntament de Sabadell, la Coordinadora de Centres d’Estudis de parla catalana, la Federació d’Ateneus de Catalunya i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i que comptarà amb diverses activitats.

Activitats i commemoracions

Com és habitual, els museus i l’Arxiu participen de les jornades festives i les commemoracions amb activitats pensades a l’efecte: la Diada de Sant Jordi, l’Aplec de la Salut, les Jornades Europees d’Arqueologia, el Dia Internacional dels Monuments i Llocs Històrics, el Dia Internacional dels Museus, el Dia de la Dona, el Dia Internacional de l’Orgull LGTBIQ+ o la VII Trobada USK Catalunya, entre altres dates destacades.