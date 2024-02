Les famílies del Samuntada alerten que el “nou grup bolet” evidenciarà més “les mancances del centre”

“No som sardines”, conclou l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola Samuntada en un comunicat dirigit directament al Departament d’Educació. Les famílies del centre educatiu, a la Creu Alta, alcen la veu perquè asseguren que “Educació ha incomplert el compromís de mantenir un nombre màxim d’11 grups al centre”. Això després d’assabentar-se –pocs dies abans de les portes obertes– que la Generalitat obrirà un nou grup bolet a l’escola. A la carta, l’AFA lamenta que ampliar el nombre d’alumnat “evidenciarà les mancances que pateix l’escola a molts nivells”. Puntualitzen, a més, que “no rebutgem ni excloem als infants i famílies que volen venir a l’escola”, sinó que “volem que vinguin a una escola en condicions”.

Quins dèficits veuen les famílies?

Les famílies recullen que les mancances actuals son sobretot en seguretat i en infraestructura o que afecten al projecte d’escola i al dret d’escolarització i d’inclusió. Demanen una reforma integral del menjador del centre “per adequar-ne la capacitat a la realitat diària del centre, en el qual dinen cada dia prop de 200 persones amb necessitats molt diverses”. Les famílies alerten que “la manca de capacitat real de fer-hi cabre més de 60 infants” genera que els estudiants es distribueixen en tres o quatre torns de menjador, que genera que els de l’últim torn acabin dinant a les 14:30 h. “Molt més tard del que preveu per norma el decret d’organització i gestió de centres de la Generalitat de Catalunya”, es desprèn del text. Educació ha proposat ampliar el nombre de comensals al menjador i fer dos torns de 91 persones cadascun o bé que els alumnes d’infantil mengin a l’aula. Les famílies han desestimat directament la segona opció emparant-se en la normativa sanitària que estableix que el menjador ha d’estar connectat a les aules per vies cobertes i “no és el cas”.

L’AFA també insisteix en la necessitat d’instal·lar escales d’emergència i un sistema d’alarma antiincendis “per garantir la seguretat” de totes les persones que estudien o treballen a l’escola; a més de crear més rampes i un ascensor. Ara per ara, lamenten que “l’escola no és accessible per a persones amb mobilitat reduïda”. Sobre l’espai exterior demanen “una coberta permanent que serveixi de refugi davant el sol i la pluja”.

Al comunicat exigeixen que el Departament d’Educació “assumeixi les seves responsabilitats i dugui a terme les millores necessàries” per poder acollir com cal el gruix nou d’alumnes que arribarà al centre.