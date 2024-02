Les notícies més destacades del dia a Sabadell

L’actualitat sabadellenca ha estat marcada en les últimes hores per la mobilitat i les inversions en infraestructures a la comarca.

Nou pas endavant per la ronda Nord de Sabadell i Terrassa. El Consell de Ministres ha autoritzat el Ministeri de Transports a elevar els compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs per finançar amb 200 milions d’euros la construcció de la infraestructura, que dona continuïtat al corredor de la B-40 entre les dues capitals del Vallès Occidental, segons ha informat la Moncloa.

El Govern català preveu aprovar aquest dimecres els pressupostos de la Generalitat per al 2024 en un Consell Executiu extraordinari. L’executiu que presideix Pere Aragonès ha tancat un acord amb el PSC per als comptes d’aquest any però no en té prou per poder tirar-los endavant al Parlament. Com a mínim els comuns s’hi haurien d’abstenir. El document contempla diferents inversions a la nostra comarca, amb impacte a Sabadell.

La condemna de les bessones de Sabadell, ara a revisió. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) revisa la sentència que condemnava les bessones culpables de l’assassinat de Pedro Fernández a 16 i 20 anys de presó, després dels recursos d’apel·lació presentats contra la sentència de l’Audiència de Barcelona. Una sentència més “laxa” de la que esperava l’entorn de la víctima.

Els museus municipals i l’Arxiu Històric han coordinat les activitats de la temporada gener – juny entorn la Capitalitat Cultural, amb un seguit de propostes que van des de les arts visuals a la història tèxtil, passant per continguts d’interès arqueològic, entre altres activitats.

L’antic ‘Solar dels Gats’, situat al polígon del Sud-oest, es prepara per acollir una nova empresa de serveis. Recentment, l’Ajuntament ha concedit la llicència d’obres majors per a la construcció d’onze pistes de pàdel i 12 places d’aparcament per cotxes, concretament, entre els números 91 i 111 del carrer Bernat Metge, xamfrà amb el passatge de Rovira i Virgili.