Saps on és… el record a les víctimes de la Sida?

L’esplanada del davant de l’hospital Parc Taulí compta amb diversos espais que, sovint, passen desapercebuts pels usuaris del centre sanitari. Pensant en la visita, prova o consulta que ens hi hagi convovat, sovint anem a l’hospital i no ens fixem en tot el que l’envolta.

En un espai verd que hi ha entre el parc infantil i la Unitat Docent de la UAB hi ha una d’aquestes coses que poden passar desapercebudes. Es tracta del memorial per les víctimes de la Sida ‘Un lloc per a la memòria’, inaugurat per l’entitat sabadellenca Actuavallès el Dia Mundial de la Sida del 2005. A l’espai hi ha un camí de pedres en forma de trencadís, un banc que acompanya a reflexionar i un rètol informatiu amb la inscripció següent: “En record de les persones que ens han deixat i com a símbol de la lluita contra la Sida”.

Els primers casos de pacients infectats per VIH atesos al Taulí van ser el 1985. Aleshores, la corporació sanitària va crear un hospital de dia específic per atendre les persones que tenien VIH o Sida. Des del desembre de 2019, el Taulí dispensa el tractament preventiu del VIH: la profilaxi preexposició (PrEP).