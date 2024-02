Un estudi de l’Institut de Neurociències de la UAB ha demostrat en animals els beneficis del vorinostat després d’un ictus cerebral. El fàrmac està aprovat per a l’ús en humans per a determinats tipus de càncer de pell i, d’acord amb aquesta investigació, atenuaria també les lesions cerebrals i promouria la recuperació dels teixits.

Actualment, només hi ha un tractament farmacològic per atenuar els efectes de l’ictus, però no tots els pacients se’n poden beneficiar i, a més, està associat a alguns efectes adversos importants. “Atesa la necessitat clínica urgent de fàrmacs i que el vorinostat està aprovat per a ús humà, aquestes troballes han d’incentivar l’abordatge de més investigacions”, expliquen els investigadors.

Un camí obert

En aquest sentit, el coordinador de l’estudi, Francesc Jiménez-Altayó, explica que s’han d’avaluar elements com l’efecte en femelles i animals vells o amb diabetis, així com observar els efectes a llarg termini: “Això obriria el camí al disseny correcte d’assaigs clínics futurs que en provin l’eficàcia i seguretat en pacients que han patit un ictus”.

L’ictus isquèmic és la segona causa de mort a tot el món i es produeix quan el flux sanguini no pot arribar al cervell degut a una obstrucció. Durant un moment més o menys llarg el cervell no rep oxigen i això provoca danys i deteriorament funcional. La hipertensió és el factor de risc modificable més freqüent d’ictus i s’associa amb recuperacions pitjors.