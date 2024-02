FOTOS | Incendi en un taller de cotxes a Sabadell

Un incendi ha cremat a primera hora d’aquest dijous en un taller de cotxes al carrer del Ter de Sabadell, al barri de Torre-romeu. Segons han informat fonts dels Bombers, el cos ha rebut l’avís poc després de les nou del matí i el foc ha quedat controlat poc abans de les deu.

Almenys sis dotacions de Bombers i diverses unitats de la Policia Municipal s’han desplaçat fins al lloc, on han treballat per apagar les flames. Hi ha diverses persones evacuades de l’edifici després que el foc s’originés a l’interior del local. Hi ha almenys dos vehicles afectats pel foc i una persona atesa pel SEM, que també ha intervingut en el succés.

Estem treballant per ampliar la informació…