Mònica Mendoza: “La IA ha provocat un gran canvi en les vendes”

Quin impacte té i tindrà la intel·ligència artificial a les vendes? Em pot ajudar a aconseguir més clients? Aquestes i d’altres preguntes s’han debatut aquesta tarda a l’auditori de l‘Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell, en una xerrada organitzada pel Col·legi d’Agents Comercials de Sabadell, i que ha comptat amb l’assistència d’un centenar de persones, amb representants del món empresarial de la ciutat.

La xerrada, que s’emmarca en el cicle de jornades gratuïtes del Coac, ha comptat amb les ponències de Mònica Mendoza, autora de diversos llibres sobre vendes i motivació, i inclosa en el top 100 speakers de Thinking Heads, i el CEO de l’agència de màrqueting digital Marketers Group, Pau Llambí.

Mendoza ha citat diverses eines, com el ja conegut ChatGPT o Warmer.AI, per a LinkedIn, entre altres: “La IA ha provocat un gran canvi en les vendes, aconseguint el que abans costava temps i diners, es faci en qüestió de minuts. I amb un cost baix, podem posar el focus en les tasques de major valor afegit per a la venda”.

Per la seva part, Pau Llambí s’ha centrat en eines IA enfocades en el màrqueting digital, com Humata Ai, Slides Ai, TL;DV o Creatify, on algunes d’elles permeten optimitzar temps i centrar l’acció cap al client potencial: “La IA no traurà la feina d’un dia per l’altra, farà guanyar o perdre competitivitat”.