Triquell pausa els seus concerts “després de dos anys de ritme frenètic”

Triquell reduirà l’activitat musical i traslladarà les dates d’alguns dels concerts que tenia ara per més endavant, probablement fins a finals d’any. La intenció de l’artista santquirzenc és “fer poques actuacions durant l’any” i que la pausa serveixi per “crear millor que mai”.

La progressió de la carrera de Triquell ha estat meteòrica des del seu pas l’any 2022 per la primera edició del programa Eufòria, de TV3, on va quedar finalista i es va posar a la butxaca molts espectadors, tant per la seva personalitat musical com de caràcter. L’octubre del mateix any ja publicava les primeres cançons com a artista en solitari, Road Trip i Jugular, aquesta última un èxit radiofònic.

La publicació l’abril de 2023 de l’àlbum sencer, Entre fluids, va distingir-se en el panorama musical català pels missatges transgressors i la seva particular sonoritat, amb la producció d’Arnau Vallvé, de Manel. I només nou mesos després, el gener tornava a publicar un nou àlbum, FOMO.

“Després de dos anys de ritme frenètic, ara sento que per aquest 2024 tinc la responsabilitat de prendre uns ritmes més lleugers”, ha publicat. Triquell –escriu– no vol “anar més ràpid del que el cos i el cor” li demana. La intenció és que se’l valori per la qualitat i no per la quantitat.

En només 9 mesos, l’any passat va fer una quarantena de concerts, en molts casos enllaçant dies seguits. Va passar pel festival Strenes, el Canet Rock, el Cruïlla i desenes de festes majors.