Una gran batalla artística a Sabadell

El Festival de Dansa Metropolitana 2024 va començar cap per avall, amb una batalla i molts crits del públic. Però únicament a raó de la competició de piruetes, equilibris i contorsions corporals que van posar a prova la gravetat i van despertar una admiració absoluta. Sabadell va ser la seu de la inauguració del cicle, enguany dedicat a la dansa urbana, que de l’1 al 17 de març se celebra a una dotzena de municipis catalans.

L’inici a Sabadell –i no a Barcelona– del Dansa Metropolitana coincideix volgudament amb el fet que aquest any és Capital de la Cultura Catalana. “És un privilegi que el tret de sortida hagi estat aquí, amb espectacles de tant nivell que ens aporten visibilitat”, valorava la directora de l’Estruch i la coordinadora artística del festival a la ciutat, Mireia Llunell.

La resta de ciutats que participen en el Dansa Metropolitana són Barcelona, Badalona, L’Hospitalet, Cornellà, El Prat, Viladecans, Esplugues, Santa Coloma, Terrassa, Granollers i Sant Cugat. “Gràcies al treball en xarxa, mancomunat, podem portar programació molt potent amb algunes de les millors companyies europees”, afirmava Llunell. “Una única ciutat, sola, no ho podria fer”.

La música va començar a espetegar ben fort a mitja tarda en un escenari a la zona de l’Skatepark, on es reunien els quaranta millors ballarins que han passat per la batalla de freestyle organitzada per Soul Headquarters, sota el nom Be Soul All Star Battle.

I, una mica més tard i no gaire lluny, a la plaça de l’Argub, el punt internacional. Es va fer molt curt l’espectacle gratuït Prélude de la prestigiosa companyia de Marsella Accrorap, sota la direcció de Kader Attou. Els espectadors van poder veure un diàleg físic, a través del moviment, entre la música i els ballarins.

Continua la dansa a Sabadell

La programació a Sabadell comptarà amb diverses activitats que es faran a diferents sales i carrers durant el mes de març. Així, dissabte 2 de març, la Cia. Unaiuna presenta SCROLL a les 20 h a l’Estruch. És una proposta on quatre intèrprets, davant del mirall de les xarxes socials i les pautes amb què aquestes ens coreografien, ens mostren un retrat a la vegada íntim i algorítmic en el qual el sentit de l’humor i la tragèdia gairebé es toquen.

Un altre gran espectacle, molt potent, serà DOJI al Teatre Principal, de la companyia sabadellenca Brodas Bros i Desilence, el dissabte 9 de març. I el mateix cap de setmana, el 10 de març a les 13h, de manera gratuïta la companyia La Corcoles representarà un espectacle d’equilibris a la plaça Doctor Robert.