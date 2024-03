Detectats set brots de tos ferina a instituts i escoles de Sabadell

El Vallès Occidental és ja la comarca més afectada per la tos ferina amb un miler de contagis detectats, prop de la meitat que s’han registrat al conjunt de Catalunya. Un centenar dels casos es localitzen a Sabadell, sobretot en la franja d’edat compresa entre els 10 i els 14 anys. De fet, fonts del Departament de Salut han notificat que durant el mes de febrer s’han detectat set brots en escoles i instituts del municipi. Parlem de brot quan hi ha almenys dos casos relacionats en un mateix entorn i s’han donat amb poc temps de diferència. “Hi ha transmissió comunitària i és important detectar tots els casos; en el cas de les escoles es comunica a les famílies i informem sobre la malaltia i com cal actuar”, detalla Maria Rosa Sala, cap del Servei de Vigilància Epidemiològica del Vallès Occidental i Oriental.

A Sabadell, de moment, no hi ha cap ingrés hospitalari relacionat amb aquesta malaltia respiratori. Malgrat tot, la directora del servei recorda que “és important detectar els casos i fer un diagnòstic perquè hi ha tractament antibiòtic per a aquests malalts”. Sempre prenent les recomanacions i indicacions que fa Salut, “com abstenir-se d’anar a l’escola durant uns dies en el cas dels infants”, subratlla Sala.

Catalunya ha vist multiplicats en pocs dies el nombre de contagis, passant d’uns 500 casos fa poc més d’una setmana a gairebé 2.000. “Ara mateix, amb només dos mesos, tenim els mateixos casos que vam tenir l’any 2015, que va ser el que en vam comptabilitzar més”, sosté la cap del servei.

La vacuna i el diagnòstic són fonamentals

Segons detalla, durant la pandèmia les malalties infeccioses, com la tos ferina, van remetre probablement per les mesures adoptades per la covid. D’altra banda, la tos ferina abans de la pandèmia es presentava de forma cíclica cada 3 o 5 anys. “És possible que ara també segueixi aquest patró”, assevera Sala.

El Servei de Vigilància Epidemiològica està realitzant ara una tasca de control i registre de tots els casos, prioritzant l’abordatge de les persones més vulnerables, especialment menors d’1 any i els seus cuidadors. Tanmateix, la directora del servei assegura que després de les accions que s’han anat adoptant, com l’inici de la vacunació de les embarassades, el 2014, l’impacte de la malaltia s’ha anat apaivagant. “La vacuna va molt bé per prevenir casos greus; cal saber que abans la tos ferina causava moltes més complicacions i podia esdevenir una malaltia greu per als nadons menors d’un any.”

FAQS

P: Quins símptomes té?

R: La tos ferina no és igual en infants, adolescents o adults. Els nadons poden presentar poca tos, però tenen més risc de presentar apnees o dificultats per respirar. En general, la infecció és més lleu en els adolescents i els adults, tot i això, poden presentar complicacions, com pneumònia. El símptoma més comú és la tos seca, intensa i seguida.

P: Com es contagia?



R: El mecanisme de contagi és aeri, a través de gotetes de saliva contaminada que el malalt expulsa en tossir o esternudar. Les persones amb més risc de contagiar-se són les que passen molt temps a prop seu, com ara convivents o companys de classe, sobretot si són menors d’un any.



P: Quan he d’anar al metge?

R: Cal visitar el metge per confirmar el diagnòstic i fer el tractament adient si teniu símptomes compatibles amb la malaltia, o bé si heu tingut relació pròxima amb un malalt ja diagnosticat.

P: Quin tractament s’ha de seguir?

R: Com més aviat s’inicia el tractament antibiòtic, menys dura la malaltia i hi ha menys risc de contagiar altres persones. Si entre els convivents del malalt hi ha persones vulnerables, com ara nadons, o persones que tinguin cura de persones vulnerables, pot ser necessari que els convivents facin tractament antibiòtic preventiu .

P: Quan puc tornar a les activitats normals?

R: Una persona malalta no pot anar a la feina o a l’escola fins a cinc dies després d’haver iniciat el tractament amb l’antibiòtic adequat.