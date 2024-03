Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Cap de setmana amb cultura, esport i activitats molt diverses a Sabadell. Fem un repàs al més destacat en aquest inici de setmana.

Retorn amarg a Las Llanas. Desfeta del Sabadell, que ha perdut una gran oportunitat per distanciar-se de la zona de descens. Mai es va sentir còmode el conjunt arlequinat i a la segona part es va consumar una contundent derrota que va començar amb un gol absurd de Kaxe. En la recta final, va arribar la sentencia i el Sestao River ha igualat l’average particular. Una tarda per oblidar.

Aquest diumenge, La Mola es va llevar completament enfarinada. El temporal ha provocat imatges espectaculars el cim i camins de la muntanya vallesana recobrint els principals indrets del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Aquest diumenge al matí, una esllavissada va provocar el descarrilament del primer eix d’un tren de la línia R4 de Rodalies. El fet va succeir a tres quarts de vuit del matí al tram de via que separa Vacarisses i Castellbell i el Vilar. El tren transportava un total de 37 viatgers en una incidència que no va provocar ferits.

El barri de Can Llong s’ha transportat a una altra època. La Fira Medieval ha aterrat a l’Avinguda d’Estrasburg amb una vintena de parades, des d’embotits, verdures o xurros fins a artesanies com polseres, collarets o ‘bruixes de la sort’.

Festa, ball, missa i migas. Aquests han estat els ingredients que ha posat sobre la taula la Hermandad del Rocío per a celebrar un Dia d’Andalusia rodó. I això que al principi semblava que el temporal no ajudaria.