Una finestra a una realitat diferent de la que viuen aquests dies. Així viuen la sessió de contacontes els infants que els toca dormir i fer vida a la planta d’hospitalització pediàtrica de l’hospital Parc Taulí. “Veus la màgia als seus ullets”, diu la filòloga i professora Antinea Ravarotto, que de forma voluntària s’apropa un dissabte de cada mes a l’hospital per “transportar-los a un món nou que els fa desconnectar”. A l’inici de la sessió, els infants escullen els contes –El cocodril a qui no li agradava l’aigua o Les girafes no poden ballar en aquest cas– i en tot moment els acompanyen també els familiars, que també participen. “No ens hem d’oblidar que a les mares i els pares també se’ls fa feixuga la situació d’estar a l’hospital”, recorda Ravarotto. La voluntària, que és també autora del conte infantil La llegenda de la Mulassa de Sabadell, lloa “l’agraïment dels petits” malgrat que “a vegades es troben malament i no poden gaudir-ho al 100%”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diari de Sabadell (@diaridesabadell)

A l’edició de dissabte passat–la segona– van participar-hi tres infants. “Hem de tenir en compte que juguem amb la incertesa a l’hora de programar aquest tipus d’activitats perquè cal valorar quants infants candidats hi haurà a la planta”, detalla Auxi Gil, coordinadora del programa de voluntariat del Parc Taulí. Un infant pot estar pendent d’una operació, no trobar-se bé o no tenir predisposició, per això “agraïm moltíssima la capacitat de les persones voluntàries per adaptar-se a la dinàmica de la planta”, afegeix Gil.

L’hospital compta de dilluns a dissabte amb persones voluntàries que organitzen activitats complementàries i col·lectives o ofereixen suport a les famílies. En aquest sentit, els contacontes, que van dirigits als infants de 2 a 9 anys en sessions d’entre 40 minuts i 1 hora i mitja, són únicament una de les activitats del programa de voluntariat. L’activitat es realitza a l’Aula Hospitalària, una sala equipada de la planta pediàtrica on els infants ingressats aprenen per no perdre el fil quan tornin a l’escola.

[Fotos: David Chao]