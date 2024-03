El Festival de Cinema de Terror de Sabadell arriba a la XII edició amb un programa molt ampli. Entre el 10 i el 17 de març, oferirà més de 60 projeccions i activitats per a tots els públics, també l’infantil. Un dels al·licients de l’edició serà comptar amb la pel·lícula La mesita del comedor, de l’egarenc Caye Casas, que serà homenatjat en el festival. L’autor presentarà l’obra, que ha estat un dels films més guardonats internacionalment a festivals de terror durant el 2023, tot i que no s’ha pogut veure a sales comercials. Podeu consultar tota la programació en aquest enllaç.

Programació del festival

La jornada inaugural tindrà lloc el diumenge, 10 de març, als Jardinets de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859. Al llarg del matí, s’oferiran diferents activitats com una obra de teatre, monòlegs, música i maquillatge per a grans i petits.

Pel que fa a la inauguració oficial del festival, serà dilluns, 11 de març, a les 19h a la sala 7 dels Cinemes Imperial. L’acte anirà seguit de la projecció de la primera tanda de curts a competició. En aquesta sèrie, es podran veure 16 títols de tota mena, amb preeminència d’obres de producció catalana, diverses de les quals també en català.

Dimarts, 12 de març, hi haurà una doble cita sobre la figura d’en Caye Casas, a qui a més, s’homenatjarà durant aquesta edició del Festival. Així, hi haurà la projecció Matar a Dios, primer llargmetratge dirigit pel director, aquest cop acompanyat per Albert Pintó i amb David Pareja i Itziar Castro, recentment desapareguda, com a protagonistes. Posteriorment es projectarà La Mesita del Comedor. Està protagonitzada per David Pareja i Estefanía de los Santos. Hi haurà un col·loqui posterior amb Caye Casas.

Dimecres, dia 13, s’iniciarà la segona tanda de curts a competició, amb 16 títols de diversos estils dins del gènere de terror.

La programació s’intensificarà dijous 14 de març, amb tres actes programats. El primer serà la inauguració de l’exposició L’Estètica del Terror, segona part, a càrrec de l’escola JOSO, a l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell i en el marc de la celebració del seu 30è aniversari. També tindrà lloc la presentació del llibre Ante Dioses Indiferentes, d’Iván Ledesma, a la Llar del Llibre.

I per acabar, com una de les grans novetats d’enguany, la integració de la Sessió Cineclub a la programació del Festival, fent una projecció emmarcada en la temàtica d’aquesta edició, com és la pel·lícula En Compañía de Lobos en versió original subtitulada. L’acte s’iniciarà amb una presentació del film per fer, després, un col·loqui.

Marató de Divendres i Matinal infantil

El divendres, 15 de març, tindrà lloc la tradicional Marató de Divendres, que portarà als Cinemes Imperial una projecció combinada de curtmetratges i la pel·lícula Pesadilla en Elm Street. A més també s’ha previst la tercera tanda de curts a competició, així com els micrometratges finalistes seleccionats al concurs impulsat des del Festival.

Marató de Dissabte

El dissabte, 16 de març, la jornada s’iniciarà amb la tradicional Matinal Infantil, amb la projecció d’Els Caçafantasmes, en català, a la sala 1 del Cine Imperial, en sessió gratuïta.

A la tarda i fins a la matinada, arriba el plat fort amb la Marató de Dissabte, l’activitat que va donar origen al festival amb la millor selecció de pel·lícules.

El tret de sortida, als cinemes Imperial, el donarà la projecció dels micrometratges finalistes. Totes les pel·lícules seran projectades en Versió Original Subtitulada.

Marató de Cloenda

La setmana del festival culmina amb la Marató de Cloenda de diumenge, 17 de març, on es retrà homenatge a Caye Casas i se li farà entrega d’un trofeu en reconeixement de la seva trajectòria.

També es lliuraran els premis del concurs de micrometratges, els premis del 5é Concurs de Curts, els oficials per part del Jurat d’enguany i el premi especial al millor curt Cineclub, per posteriorment projectar els curts guanyadors i un curt fora de concurs.

A continuació es projectarà el film Gremlins de 1984, escollit pels seguidors en les xarxes. Finalment, es projectarà una pel·lícula de cloenda. L’escollida ha estat Zombies Party amb motiu del seu 20è aniversari.

El jurat encarregat d’escollir els guanyadors del 5é Concurs de Curts està format per Daniel Noblom (director i guionista de curts i obres de microteatre, professor de guió a l’escola FX Barcelona i encarregat de performances en directe); Raquel García (periodista sabadellenca, directora i conductora del programa diari en directe “Al matí” de Ràdio Sabadell) i Héctor Romance (director i guionista sabadellenc, de curts, videoclips i documentals i que ha exercit com a ajudant de direcció a llargmetratges).

Capital de la Cultura 2024

La temàtica en aquesta ocasió serà Any 1984, un any molt prolífic pel que fa a la producció de pel·lícules de gènere de terror, ciència-ficció i fantàstic. El festival compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, Cineclub Sabadell i diferents entitats i organismes.

El regidor de Cultura, Carles de la Rosa ha volgut agrair als organitzadors del festival “la gran tasca de difusió i divulgació de la ciutat de Sabadell”. També ha ressaltat: “Per a nosaltres aquest any, de la Capitalitat Cultural, és un any especial i sabem que heu fet un gran esforç d’ampliació del programa i d’incorporació de més producció”.

El regidor ha posat l’accent en el fet que “és un festival plenament consolidat que ens situa en el mapa dels festivals de cinema”. Al seu torn, el director del festival, David Garnacho, ha volgut remarcar “la gran importància d’aquesta edició, tant a nivell de producció com de col·laboracions i participació en el programa d’experts i representants del gènere de terror”.