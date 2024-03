Les notícies més destacades del dia a Sabadell

La cultura ha estat protagonista en les últimes hores a Sabadell. Repassem les notícies més destacades a la ciutat.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha endurit les penes per als tres culpables de l’assassinat de Pedro Fernández l’any 2021 a Sabadell, també conegut com el crim de les bessones de Can Llong, segons ha pogut saber el Diari. Els tres acusats, les bessones Dolores i Pilar Vázquez -parella i cunyada de la víctima- i Isaac Gil -parella de la Pilar- s’han d’enfrontar a penes de presó més elevades: 20 anys per a la Pilar i l’Isaac i 23 anys per a la Dolores per agreujant de parentiu.

María José Llergo, Ciutat, Tiburona i Nueve Desconocidos completen el cartell del Festival Embassa’t de Sabadell, que se celebrarà al parc Catalunya del 16 al 19 de maig. La cita repeteix l’escenari de l’amfiteatre del parc, amb els mallorquins Antònia Font com a encarregats del concert inaugural del festival.

Les Forques de Can Deu donaran un merescut descans a l’Antonot, el mític Drac de Sabadell creat l’any 1985. En substitució, aquest dissabte presentaran una rèplica millorada i més lleugera que han encarregat al Taller Sarandaca de Granollers, que dirigeix l’expert Ramon Aumedes i el seu fill Pol.

Una finestra a una realitat diferent de la que viuen aquests dies. Així viuen la sessió de contacontes els infants que els toca dormir i fer vida a la planta d’hospitalització pediàtrica de l’hospital Parc Taulí. “Veus la màgia als seus ullets”, diu la filòloga i professora Antinea Ravarotto, que de forma voluntària s’apropa un dissabte de cada mes a l’hospital per “transportar-los a un món nou que els fa desconnectar”.

Els Mossos d’Esquadra van dur a terme aquest dimarts al matí una entrada per escorcollar la seu central de la Federació Catalana de Futbol a Barcelona, situada al carrer de Sicília. Les diligències són per ara secretes. Els treballadors ja no van poder accedir als seus llocs de treball al matí, en una operació que va durar fins a les vuit del vespre.