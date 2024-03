Sopa de Cabra i Triquell publiquen la cançó ‘Que et vagi bé’

Sopa de Cabra i Triquell publiquen aquest dimecres la cançó Que et vagi bé, el primer avançament del disc Ànima de la banda gironina. Cada cançó comptarà amb la participació d’un artista que el grup considera que té ànima, concepte que dona títol al nou projecte discogràfic. En el cas de Triquell, ha participat en la creació tant del tema com de la lletra.

Que et vagi bé és una cançó amb referències de la música rock de Nova York i de la Costa Est dels Estats Units, com ara The Velvet Underground, Patti Smith, Blondie o Talking Heads. El llançament s’acompanya d’un pòdcast i un programa de televisió anomenat Bull d’Ànima.

Des de l’entorn dels grups s’indica que la cançó suggereix una actitud “irònica” per “enfrontar-se i sobreviure” a un món “cada vegada més polaritzat, més fake, més fictici i simulat, on tot s’exagera”.

El nou projecte de Sopa de Cabra acompanyarà cada llançament amb un pòdcast i el programa de televisió esmentat. A cada capítol es pot veure una conversa entre la banda i l’artista convidat. En el cas de Que et vagi bé, la conversa és entre el cantant de Sopa de Cabra, Gerard Quintana, i Triquell, enregistrada al Museu de l’Art Prohibit de Barcelona.

El diàleg entre els dos artistes es pot escoltar a les plataformes Ivoox, Spotity i Apple i es pot visualitzar al canal Youtube de Sopa de Cabra.

Després de gairebé cinc anys sense presentar cançons inèdites, Sopa de Cabra publicarà el que serà el dissetè treball entre discos d’estudi i directes. Per presentar-lo el grup farà una gira aquest any que s’allargarà fins al març del 2025. Fins ara s’han anunciat tres dates, l’11 de juliol a les Nits de Barcelona, el 27 del mateix mes al Festival Terramar de Sitges i el 8 d’agost al Festival Portalblau de l’Escala.

Per altra banda, Triquell va anunciar que pausaria la seva activitat a dalt de l’escenari, amb menys concerts en els pròxims mesos.