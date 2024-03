Sabadell reividica el 8M i el feminisme com “una necessitat” i no una “ideologia”

Una dosi de literatura amb veu de dona. Sabadell ha celebrat l’acte institucional del 8M amb un acte literari i poètic, en el marc de la capitalitat de la Cultura Catalana 2024. Un acte que s’ha celebrat a la sala de plens del consistori i que ha comptat amb la participació de tots els regidors, a excepció de Vox.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha reivindicat que “volem igualtat i justícia. Això no va d’homes contra dones”, destaca. Farrés ha insistit en la importància de lluitar contra les desigualtats que encara trobem a la nostra societat: “Hi ha un 35% menys de dones en els consells d’administració, més contractes a temps parcial per les dones, ens ocupem de les cures, la bretxa salarial…”, afegeix. “Ser feminista és una necessitat, no va d’ideologia ni política, sinó de drets humans”.

“No commemora només les dones que han lluitat per nosaltres, també és un dia per reivindicar el que ens queda per aconseguir. I us necessitem, als homes”, ha apuntat Rosa Pareja, regidora d’Igualtat i LGBTI+.

Una mirada global

Sabadell ha volgut fer una mirada global. “Veiem el got mig ple. Alguns estats americans han prohibit el dret a l’avortament. El nou president argentí prepara una llei per castigar les dones que ho facin amb presó de 15 anys”, ha exposat Eulàlia Corral, portaveu de la Taula de Gènere, feminismes i LGTBI+.

El manifest recollia, també, els avenços que s’han produït. “A França, s’ha canviat la Constitució per a permetre l’avortament. A alguns països asiàtics ja prohibeixen el casament de les menors de 16 anys, i les ablacions a alguns països africans”, exposaven. El manifest també expressava la preocupació de l’auge de l’extrema dreta a Europa.