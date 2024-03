Tancats els passos inundables del riu Ripoll

Les fortes precipitacions que han protagonitzat tot el matí a Sabadell han obligat a tancar preventivament els passos inundables del riu Ripoll. Així ho ha comunicat l’Ajuntament a les seves xarxes que, a l’hora, ha demanat molta prudència a la ciutadania davant la forta pluja que ha caigut des de primera hora del dia.

Entre les incidències i afectacions derivades del temporal, també s’ha tallat el trànsit a la Ronda Europa, a la zona entre la Ctra. de Terrassa i el Punt Blau, al barri de Can Llong. L’àrea afectada no permet la circulació de vehicles per la quantitat acumulada d’aigua. A més, els bombers han dut a terme sis actuacions derivades del temporal entre el matí i la tarda d’aquest dissabte a Sabadell.