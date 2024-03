L’Hermandad del Rocío celebra el seu 32è aniversari

La setmana passada van gaudir del dia d’Andalusia i aquesta han complert anys. Ja en són 32 de l’Hermandad del Rocío que ho ha celebrat aquest diumenge de la manera que millor saben: amb alegria, festa i fe. “Ha estat un dia molt maco i emotiu. Hem tingut nous germans de totes les edats. Des de una dona de 80 anys fins a un nadó“, afirma la presidenta Juana Llavero.

El moment més emocionant i multitudinari de la jornada ha estat la missa on s’ha commemorat la celebració de l’aniversari i s’han nomenat els nous germans de l’Hermandad. També han aprofitat per fer germans honorífics a la regidora Mar Molina, a Manolo Roble i a César Galván. “La fe rociera és unió i recolzament de l’un a l’altre. Agafar-nos de la mà i no deixar-nos anar. Tots som allà per un motiu i ens hem d’ajudar sempre.”, reflexiona Llavero. A la missa hi han assistit diverses hermandades de tot Catalunya.

En el marc de la celebració amb un ambient lúdic, la celebració ha contInuat a la seu de l’Hermandad, a la Granja del Pas. Els assistents han gaudit d’un pica-pica aportat pels germans i després d’un ‘cocido’ per dinar. La jornada s’ha allargat fins ben entrada la tarda amb el folklore, ball i cants com a grans protagonistes. El Rocío es començarà a viure entre els membres ja des de la setmana vinent. L’Hermandad organitza una nova jornada de convivència i un dinar de germanor amb l’objectiu de recaptar fons de cara al Rocío que se celebra al maig.

