La primera festa de la cervesa arriba a Castellar

Castellar es prepara per viure la primera festa de la cervesa, una iniciativa que s’estrenarà a la vila aquest pròxim dissabte. L’entitat juvenil Vilabarrakes ha organitzat l’activitat, batejada com Märzenbier, un tipus de cervesa que es prepara en aquesta època de l’any a Alemanya.

La cita comptarà amb actuacions, menjar i beguda. Tindrà lloc al recinte de l’Espai Tolrà, on es podrà entrar de forma gratuïta. La jornada engegarà al migdia, amb l’actuació de Sergi Estella. Serà l’avantsala d’una paella popular que organitza la mateixa entitat, amb un cost de sis euros per ració.

A partir de les 16 hores, hi haurà actuacions culturals de la mà de Ball de Gitanes de Castellar, Castellers de Castellar, Balls de bastons de Castellar i Sardanes de Castellar. Seguidament, passaran per l’escenari el grup castellarenc Lòxias, nominats enguany als premis Enderrock, i S’temple bar, un grup de música tavernera que fusiona sons irlandesos amb catalans. Al finalitzar els concerts, hi haurà disc-joqueis a càrrec de les castellarenques DJ CASH i DJ MBB.

L’esdeveniment compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castellar, l’Esbart Teatral de Castellar i el LAB del Mirador de Castellar, a més de les entitats culturals que en formaran part. Durant la jornada, se servirà cervesa artesana La Pirata. En paral·lel, hi haurà servei de foodtruck durant la tarda amb la Muixineta i El Cheto Foodtruck.