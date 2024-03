Castellar del Vallès es consolida com un dels municipis de més de 20.000 habitants a Catalunya amb l’índex més baix de delictes. Així ho ha fet públic aquesta setmana en el marc de la Junta Local de Seguretat, un òrgan que aplega diferents cossos de seguretat i emergències. Segons explica el regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, les dades del cercle de comparació de la Diputació de Barcelona indiquen que l’any 2023 es van registrar a Castellar 37 delictes per cada 1.000 habitants, mentre que la mitjana dels municipis de proporcions similars és de 52 delictes per cada 1.000 habitants.

De fet, l’informe de la Diputació va en la línia d’altres indicadors que mostren la situació a la vila vallesana. Per exemple, si observem les darreres dades publicades pel Ministeri de l’Interior espanyol en el seu habitual estudi trimestral de criminalitat -furts i altres delictes-, només Manlleu (5,7) se situa per sobre de Castellar (5,8) en l’índex de criminalitat per poblacions de més de 20.000 habitants. Així, és la localitat vallesana amb la taxa més baixa, per davant d’altres indrets com Santa Perpètua (20,8), Sant Cugat (20,7), Terrassa (19,3), Sabadell (17,7), Cerdanyola (14,1), Ripollet (13) i Sant Quirze (12,7). El rànquing l’encapçalen a la comarca Montcada i Reixac (31,7) i Barberà del Vallès (21,2). Mentre que en el conjunt del país, el Prat de Llobregat (59,2) i Barcelona (49,4) són les ciutats amb l’índex més alt.

L’anàlisi de Castellar

El cas de Castellar, doncs, destaca en el seu entorn comarcal i en la comparativa amb municipis homologables en dimensions. Segons dades facilitades pel consistori, l’any passat es van instruir 931 diligències de seguretat ciutadana, de les quals un 64% van ser obertes per la Policia Local i un 36% pels Mossos d’Esquadra. Un 41% d’aquestes diligències es corresponen a delictes d’estafa, sobretot en l’àmbit digital. En total van ser 386 fets, un 78% més respecte a l’any anterior. En aquest sentit, Leiva indica que l’Ajuntament “s’ha plantejat dur a terme campanyes de sensibilització a la ciutadania per prevenir els delictes que es produeixen en el comerç electrònic”.

En canvi, el 2023 es va reduir el nombre de robatoris a l’interior d’habitatges, amb una reducció del 36% respecte el 2022, i el nombre de robatoris a l’interior d’indústries, amb un descens de prop del 7%. Cal destacar també el descens en el nombre d’ocupacions d’habitatges (se’n van produir un 61% menys), lligat a l’increment del nombre de serveis de la Policia Local vinculats a la prevenció d’aquest delicte (+45%).

Sinistralitat a les carreteres

En matèria de trànsit, es van dur a terme més de 1.300 denúncies, una xifra molt similar respecte a l’any anterior. En aquest sentit, l’índex d’accidentalitat es troba per sota de la mitjana dels municipis de dimensions similars a Castellar. L’any passat no es va haver de lamentar cap mort en accident de trànsit dins del terme municipal.