Saps on és… els forns i obrador de Ca l’Escaiola?

Al bell mig de Sabadell, a la via de Massagué, entre les cases 5-7 –botiga de catiges i articles de viatge Ventura– hi ha els forns i l’obrador de Ca l’Escaiola. Fa prop de trenta anys, l’any 1996, es van descobrir els forns i l’obrador de ceràmica de l’Escaiola, una família de terrissers que a principis del segle XVIII va emigrar cap a Sabadell. Aleshores, el Raval de Sabadell era un dels centres de producció de ceràmica més rellevants de Catalunya.

Cap a finals del segle XIX, els forns i l’obrador van deixar de funcionar i els Escaiola hi van construir, al damunt, una renglera de cases de cos. Amb aquestes obres, totes les construccions de superfície de l’obrador van desaparèixer: les eres, el bassó i les basses, els coberts de la llenya i l’assecatge, l’obrador de tornejar i fins i tot els magatzems; tan sols es va conservar el gran soterrani de càrrega i els forns, que van ser tapiats.

Amb la descoberta de l’any 1996, s’han recuperat i rehabilitat la totalitat del soterrani i els dos forns de cocció. Tot el conjunt de l’obrador s’ha conservat en molt bon estat. El soterrani, que fa 23 metres de llargada per 5 d’amplada, era l’espai de més tragí de l’obrador; per tres obertures del sostre es baixaven i pujaven els milers de peces de terrissa que s’havien cuit i també tota la llenya necessària per a la cocció.