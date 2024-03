Les línies L5 i L55 sumen nous vehicles i augmenten la freqüència de pas

El servei d’autobusos urbans de Sabadell, gestionat per TUS, ha experimentat en les últimes setmanes millores. Les línies L5 i L55, que connecten els barris de Can Llong i Can Rull amb Les Termes passant per la zona centre, compten amb un nou vehicle que ha permès reforçar el servei i que els busos passin més sovint, al mateix temps que s’ha reduït la mitjana d’ocupació d’usuaris (un 3,4% entre els mesos de desembre i febrer). El consistori remarca que el reforç permet donar resposta a una demanda dels usuaris pel que fa a la freqüència de pas en aquest indrets de la ciutat.

Des del gener, les dues línies han passat a tenir un total de 9 vehicles, que es tradueix en un increment de l’oferta d’un 12,5%. D’altra banda, la reducció de l’ocupació dels busos permet que el temps d’estada a cada parada sigui inferior, de manera que els vehicles poden realitzar el trajecte més ràpid. Amb les millores, la freqüència de pas en hora vall s’ha reduït, passant de 12 a 10 minuts a l’eix central de les línies i de 24 a 20 minuts als ramals.

Tot i la reducció de l’ocupació per autobús, la xifra total de passatgers en aquestes línies manté la tendència creixent. De fet, en aquest eix en concret, el nombre d’usuaris s’ha incrementat un 17,1% respecte les mitjanes de 2023.

Rècord de passatgers i noves millores

L’any 2023, el nombre d’usuaris de l’autobús urbà a Sabadell va assolir una xifra rècord amb més de 14 milions i mig d’usuaris. Un increment del 19% en relació amb el 2022.

D’altra banda, darrerament s’han implantat noves millores al servei, que han comportat una inversió superior als dos milions d’euros, cofinançats amb fons europeus. Entre les accions, s’han instal·lat pantalles d’informació i càmeres de videovigilància a bord dels vehicles i lectors de pagament amb targeta i dispositius mòbils. També s’han ubicat 136 nous panells informatius a les principals parades.