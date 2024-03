Mimaar, una sortida professional fruit d’una necessitat personal

De vegades, les idees aparentment més senzilles són les que serveixen per obrir camí en el món laboral. “Fem matalassos de gateig i altres accessoris al voltant del moviment lliure i el desenvolupament motor del bebè”. Així resumeix la iniciativa Aurora Matés, artífex de l’empresa Mimaar. El seu producte estrella és l’Enrollagateo, un element per als infants que es diferencia d’altres articles similars del mercat per la manera de plegar-se i convertir-se per a ser transportat.

“Neix de la meva pròpia necessitat. Quan el meu fill va començar la fase de gateig, vaig veure que al mercat hi havia moltes opcions, però tenen tenien inconvenients. Un producte sempre havia de substituir l’anterior. Per això en vaig voler desenvolupar un que no necessités canviar-se en cada fase del nadó“, resumeix sobre com va començar l’aventura professional. La proposta ha anat fent fortuna entre els pares, que disposen d’una sèrie de complements per afegir a mesura que el bebè creix. “Els acompanya i va evolucionant a mesura que es fan grans”, detalla ella mateixa.

Els inicis

L’Aurora tenia botigues de roba infantil i va començar cosint, promovent una línia de complements. “Vaig anar distribuint-los a altres botigues i tancant les meves. Quan sorgeix la necessitat personal, ja cosia. Primer ho vaig fer per a mi i després ho vaig anar fent per gent del meu entorn, amb altres amics que tenien bebès i havien vist les mancances que el meu producte ho resolia. Vaig veure que era una bona idea i ho vam consolidar“, sintetitza sobre el procés.

El producte està patentat. L’equip està integrat per una desena de persones, algunes treballant al taller que tenen a Castellar del Vallès, on cada dia estudien noves idees. Han facturat més de 300.000 euros el 2023, amb unes 3.000 unitats venudes a l’any. “Encara ens veiem molt en els inicis. Hi ha molt mercat i costa, però estem satisfets amb l’acollida”, precisa Matés.

La iniciativa ha anat guanyant pes com a marca pròpia. “No m’he inventat res. Els matalassos ja existien. Però hem creat un concepte nou sobre una cosa ja existent. Enlloragateo era una paraula que em vaig inventar per al meu producte. Els últims anys m’he adonat que és com un concepte genèric que adopten els matalassos de gateig en general. S’està generant un concepte nou al voltant d’això”, diu. Diverses figures amb popularitat a les xarxes socials han compartit la seva experiència, contribuint al seu impuls.

La rebuda els ha animat a iniciar el desenvolupament de noves línies d’articles per al progrés cognitiu de l’infant. Ara, s’enfoquen també en panells interactius per a jocs imaginatius. “El nostre objectiu és continuar desenvolupant productes al voltant del desenvolupament dels bebès, ja sigui motor o cognitiu“. Tot i que han provat d’entrar en altres companyies de distribució, les vendes són totes en línia. “Requereix una atenció personalitzada al client, i sense distribuir-ho nosaltres, perdríem força”, admet. Són les bases d’una idea que va sorgir gairebé per casualitat, fruit de la necessitat personal, i que avui va guanyant pes en entre pares i mares.