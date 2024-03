Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Les últimes hores han estat marcades a Sabadell pel desallotjament i l’enderroc de L’Obrera, que va provocar les reaccions del col·lectiu als carrers de la ciutat.

Més de mig miler de persones s’han manifestat aquest dimecres a la tarda pels carrers de Sabadell per protestar per l’enderroc de l’edifici de L’Obrera. A crits de “L’Obrera es queda al barri” i proclames contra l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, contra els Mossos i contra la propietat de l’immoble, més de mig miler de persones s’han concentrat per carregar contra l’enderroc.

Cap dels tres centres educatius ha començat la fase d’obres. Els futurs instituts Arraona, Narcisa Freixas i Virolet encara transiten per la fase de projecte, entre processos participatius, encàrrecs, redactats o adjudicacions. Mentrestant, hi ha 1.086 estudiants sabadellencs que aprenen en barracons.

L’avançament de les eleccions catalanes al pròxim 12 de maig, provocat per la falta d’un acord per als pressupostos del 2024, ha aterrat a l’esfera política sabadellenca. Mentre ERC considera que s’ha vist abocada a aquesta situació pel veto dels comuns, tots els grups de l’oposició celebren la convocatòria perquè hi hagi un canvi de govern.

Una persona ha resultat ferida menys greu en un incendi en una casa a Sabadell, segons han informat els Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El 112 ha rebut l’avís a les 5.35 hores per un foc en una casa del carrer del Pare Sallarès, al Centre, on ha cremat la planta baixa.

Riazor és un dels estadis mítics del futbol espanyol, amb aroma de Primera Divisió, on s’ha celebrat una lliga o s’ha disputat una semifinal de la Champions. Ara és l’escenari més emblemàtic de la Primera Federació i cada quinze dies reuneix més de 20.000 espectadors.