El Sabadell torna deu anys després a Riazor, un estadi maleït històricament

Riazor és un dels estadis mítics del futbol espanyol, amb aroma de Primera Divisió, on s’ha celebrat una lliga o s’ha disputat una semifinal de la Champions. Ara és l’escenari més emblemàtic de la Primera Federació i cada quinze dies reuneix més de 20.000 espectadors.

El Sabadell hi torna dissabte, deu anys després, amb un doble repte majúscul: sorprendre l’actual líder i trencar una de les pitjors estadístiques foranes de la seva història. Riazor s’ha convertit en un estadi maleït pel conjunt arlequinat. Els números són esgarrifosos: de 28 visites, només ha estat capaç de guanyar quatre vegades i totes en el segle passat. De fet, fa 65 anys de l’última victòria, un 2-3 de la temporada 58/59 a Segona Divisió. Les tres anteriors, entre la dècada dels 40 i 60, van ser a Primera.

Curiosament, a la màxima categoria el balanç és clarament favorable al Sabadell, amb aquests tres triomfs i tres empats en vuit antecedents. Una estadística que es va trencar de manera abrupta a Segona Divisió A, en la qual han disputat un total de 20 enfrontaments, amb 17 victòries locals, 2 empats i un triomf sabadellenc. Un 0-0 en la 73/74 i un 1-1 en la 85/86, l’any de l’últim retorn arlequinat a Primera, són les úniques alegries al terreny gallec. Va estar molt a prop de trencar-se aquesta dinàmica tan negativa en la temporada 90/91, quan el Sabadell guanyava 1-2 en el minut 75, però tres gols del Deportivo en només 7 minuts el van convertir en un 4-2.

Les últimes, 2-1 i amb polèmica

Entre aquest 4-2 i els següents antecedents van passar dues dècades. El Deportivo va viure la seva època daurada en contrast amb la travessia del desert del Sabadell per Segona B i Tercera. Després de l’ascens arlequinat a Eibar, van retrobar-se en la jornada 4 de la 2011/12. Com a anècdota, el Sabadell defensava el lideratge, igualat amb l’Elx, superant en dos punts al Depor de José Luis Oltra, que acabaria campió amb 91 punts. Va fer un gran partit l’equip de Lluís Carreras, amb tres xuts al pal. Insuficient davant la malastrugança de Riazor: el Deportivo va imposar-se per 2-1, amb gols de Valerón i Guardado. Nabil Baha va escurçar diferències.

També per 2-1 va caure el Sabadell de Miquel Olmo en la 13/14 i amb molta polèmica. Tanabe va marcar en el 86’ i a l’afegit, l’àrbitre Muñoz Mayordomo va menjar-se un clar penal a l’àrea local. Dissabte, una nova oportunitat en el retorn del tècnic Óscar Cano i el director esportiu Carlos Rosende a Riazor, una circumstància que afegirà morbositat al duel.