Josep Cayellas: el joier col·leccionista de motos i rellotges

El sabadellenc Josep Cayellas (1946) ha dedicat bona part de la seva vida a la joieria, sent pèrit joier i dedicant-se al disseny de joies. Ara, ja jubilat, forma part del primer grup de col·leccionistes de la ciutat, Col·leccionistes Grup Sabadell, de nova creació.

Des de jove, Cayellas col·lecciona rellotges de butxaca i motos clàssiques, que són les seves grans passions, entre altres objectes que també col·lecciona. El sabadellenc explica que “quan estimes una cosa i veus que t’agrada, pel que sigui t’hi vas aficionant”. En aquest sentit, els rellotges que aprecia més “són els del pare del meu sogre, el del meu pare i el del meu avi. Els que m’estimo són aquests”. Del col·leccionisme no espera treure’n rèdit econòmic sinó intercanvi per poder completar col·leccions amb peces que no té. Creu que aquesta és una passió que s’encomana entre totes les persones que col·leccionen, cadascú, els seus petits tresors.

En el seu cas, rellotges, motos, joies antigues, segells, etc. Una de les claus és poder tenir espai, especialment per les motos. De rellotges diu que no sap ben bé els que té però, al cap i a la fi, les mides són molt més manejables. Entre la quarantena de motos que col·lecciona Josep Cayellas diu que hi ha autèntiques joies. “Una Guzzi de la qual només n’hi ha set a tot el món”, perquè es va fer una sèrie de carreres, per exemple. A part de la marca italiana, el seu garatge també compta amb una àmplia representació d’exemples del motociclisme català, amb “una Clúa, que també n’hi ha molt poques”, i una àmplia col·lecció de models de Montesa, incloses la de 25 cc, 80 cc, 125 cc, etc. Tota la vida ha anat amb moto, i aquestes les té i li agrada veure-les i tenir-les, però no les fa servir totes per les despeses administratives que això comporta, d’impostos i assegurances.

Altres curiositats que ha pogut obtenir aquest joier al llarg de la seva vida són rellotges de campanar, de ferro. En té mitja dotzena, alguns d’ells provinents de Camprodon i Sant Hipòlit de Voltregà. Aquest últim recorda que el va aconseguir “en un antiquari de Vic”. Ja jubilat, la joieria Cayellas (c. d’En Font, 8) ara la porta el seu fill, Marc, a qui transmet el coneixement acumulat durant dècades d’ofici i 16 premis de concursos de disseny de joies que Josep Cayellas ha aconseguit al llarg dels anys.