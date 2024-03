FOTOS | El Cebafoc il·lumina Sabadell

Aquest dissabte, la novena edició del Cebafoc ha tornat a il·luminar la ciutat amb el seu foc. Les prop d’una trentena de colles (entre les de percussió i les de foc) que han participat, han omplert de so i llum els carrers del Centre de Sabadell. La jornada vespertina ha començat amb la percussió i ha finalitzat amb una gran encesa a la plaça del Doctor Robert que ha generat gran expectació. Després, la festa final al ritme de la música de Dj Trapella.

El Cebafoc, organitzat per les Bruixes del Nord, les Forques de Can de Deu i els Sentinelles d’Arkemis, ha tingut el seu punt àlgid en la cercavila de foc. Durant el trajecte s’han mostrat les diverses bèsties, balls d’espurnes i el correfoc amb la Ceba de Foc. Abans, al matí, el dia l’han iniciat els més petits amb diverses activitats i una cercavila infantil que ha servit per invocar totes les bèsties que han estat al recorregut de la tarda. Una jornada rodona per a les colles de la ciutat.

FOTOS: DAVID CHAO